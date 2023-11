Patryk Vega wyreżyseruje... kolejnego "Pitbulla"! Na Facebooku reżysera pojawiła się zaskakujące wiadomość w której zdradził, kiedy pojawi się w kinie i jaki będzie nosił tytuł:

KOCHANI !!! MIŁO MI OGŁOSIĆ, ŻE KULTOWY „PITBULL” ZNÓW ZAGOŚCI NA EKRANIE. STAŁEM SIĘ WŁAŚCICIELEM PRAW DO EKRANIZACJI KOLEJNEJ CZĘŚCI FILMU I SERIALU „PITBULL”, KTÓRE KUPIŁEM OD SPÓŁKI ATM GRUPA S.A. MÓJ NOWY „PITBULL” TRAFI DO KIN PO TRYLOGII „KOBIETY MAFII”. FILM BĘDZIE MIAŁ TYTUŁ „PITBULL. KRÓLOWA CHULIGANÓW”. PREMIERA „PITBULLA. KRÓLOWEJ CHULIGANÓW” NASTĄPI W CZWARTEK 11 LISTOPADA 2021 ROKU. PATRYK VEGA

Warto zaznaczyć, że ostatnią część Pitbulla - "Pitbull. Ostatni pies" wyreżyserował Władysław Pasikowski - producent filmu, Emil Stępień, nie dogadał się wówczas z Vegą. Ten zrezygnował z nakręcenia kolejnej części hitowej serii. Teraz sytuacja się zmieniła:

Film nie będzie na podstawie scenariusza, o którym mówiło się przed poprzednim Pitbullem nakręconym przez Pasikowskiego. Mam na to zupełnie nowy pomysł. Najprawdopodobniej nie powrócą żadni starzy bohaterowie. Chcę wpuścić trochę nowej, świeżej krwi. Nie chcę odgrzewać starego kotleta. Film będzie opowiadać o gangach wywodzących się z grup pseudokibiców -powiedział reżyser w rozmowie z portalem naekranie.pl

Ale to nie jedyne informacje w sprawie Patryka! Okazuje się, że w jednym z jego nowych filmów ma zagrać sama Małgorzata Kożuchowska. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl prace na planie ruszają już w czerwcu. Najpewniej więc nie chodzi jeszcze o "Pitbulla", tylko inny film.

Jego akcja toczyć się będzie we Wrocławiu i to właśnie z tym miastem ściśle będą związane losy bohaterów. Patryk Vega nie byłby sobą, gdyby nie wprowadził do produkcji wątków kryminalnych. Wiadomo, że na ekranie zobaczymy makabryczne zabójstwa, których sprawcą będzie tajemniczy seryjny morderca!

Przypomnijmy - Patryk Vega już od dawna chciał zaangażować Małgorzatę Kożuchowską w swoim filmie. Marzył o specjalnie roli dla tak popularnej aktorki:

Już od dłuższego czasu obwąchujemy się z Małgosią. Cały czas szukam dla niej fajnej roli, dzięki której zaprezentuję ją światu w całkiem nowym, nieznanym wizerunku. Rola, którą napiszę dla Małgosi, będzie zdecydowanie odległa od tego, co robiła do tej pory. Dla aktorów, więc i dla Małgosi, fajne jest to, że mogą robić rzeczy różne. Tak naprawdę im dalej mogą uciec od siebie i stworzyć bardziej odległą od siebie postać, tym bardziej jest to dla nich fascynujące - mówił jakiś czas temu w Fakcie.

Portal Wirtualnemedia.pl ustalił także, że poza Małgorzatą Kożuchowską w produkcji zobaczymy Darię Widawską i Andrzeja Grabowskiego. A co z Piotrek Stramowskim, Olgą Bołądź, Katarzyną Warnkę czy z Agnieszką Dygant? (producent ma przecież ulubiony aktorski skład)? Wspomniani aktorzy pojawią się w 2. części "Kobiet mafii", która będzie powstawać równolegle.

Sporo tych nowych filmów Vegi... Czekacie na któryś z nich?

Producent pracuje nad kilkoma filmami jednocześnie.