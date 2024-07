Jak wyglądają notowania bukmacherów na mecz Polska-Portugalia na Euro 2016? Czy nasza kadra awansuje do kolejnego etapu Mistrzostw Europy w piłce nożnej? Według bukmacherów większe szanse ma niestety Portugalia.

Notowania bukmacherów na mecz Polska-Portugalia

Za każdą postawioną złotówkę na zwycięstwo Polski można wygrać od 3.07 do 3.86. Kurs na zwycięstwo Portugalii waha się w graniach od 2,1 zł do 2,4 zł - podaje Wirtualna Polska. Piłkarze Portugalii zostali jednak ostro skrytykowani po ostatnim meczu z Chorwacją, a więc wszyscy są dobrej myśli! My również. Liczymy na Was, chłopaki!

To będzie wielkie starcie - Cristiano Ronaldo vs. Robert Lewandowski!

Polska jest w świetnej formie!