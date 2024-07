Monika Róża miała zaledwie 34 lata i na co dzień spełniała się jako makijażystka. 21 czerwca bliscy kobiety poinformowali o jej nagłej śmierci, która nastąpiła 14 czerwca. Śledczy początkowo uznali śmierć makijażystki za samobójstwo, ale rodzina Moniki Róży nie zgadza się z tą wersją i sprawą 34-latki zajęli się dziennikarze programu "Uwaga!" . Zostały ujawnione zaskakujące informacje. Monika Róża obawiała się o siebie...

Monika Róża została pożegnana przez bliskich poruszającymi słowami i nie ukrywają oni, że zrobią wszystko, aby poznać przyczynę jej śmierci:

Moniko kochana żegnasz przyjaciół najbliższe rodziny. Lecz my tak szybko się nie pogodzimy, są winy, na które nie ma sędziego, więc gdy ktoś Ci płacze po utracie bliskiego, nie pytaj, dlaczego taka to strata bliskiego. Już nie ma jej z nami, lecz poza światami. Dlaczego?

34-latnią martwą Monikę Różę w jej mieszkaniu znalazł brat kobiety. To było 14 czerwca, a zaledwie kilka godzin wcześniej miała kontaktować się w sprawie makijażu z jedną ze swoich klientek. Tajemniczą śmiercią młodej kobiety zajął się program "Uwaga!" TVN, bo choć śledczy mówią o samobójstwie, to w tę wersję nie wierzy rodzina Moniki Róży. W reportażu "Uwagi!" zostały ujawnione zaskakujące informacje, które rzucają nowe światło na śmierć 34-latki.

Najbliżsi uważają, że Monika Róża nie mogła targnąć się na własne życie i wspominają o ostatniej relacji kobiety, która była związana z mężczyzną znanym policji. Rodzina sugeruje, że 34-latka po rozstaniu obawiała się byłego partnera, a w ich relacji pojawiała się też przemoc. Mężczyzna już wcześniej miał być karany za handel narkotykami, ale nie odbywał kary ze względu na stan zdrowia. Matka Moniki Róży mówi wprost, że jej córka chciała ujawnić niewygodne dla byłego partnera informacje.

Dzień przed śmiercią pisała mi, że jest tym wszystkim zmęczona, że nie ma sprawiedliwości. Że ona tylko walczyła o sprawiedliwość, że policja w niczym nie pomoże, bo on jest kryty przez policję. Że ona ma na niego dowody.

Matka 34-latki miała jej odradzać taki krok z obawy o nią, a teraz chce zrobić wszystko, aby prawda wyszła na jaw:

Mówiłam, żeby nie udostępniała tego, bałam się o nią, a ona to chciała udostępnić w mediach społecznościowych. Zrobiła to częściowo. Moim celem jest w tej chwili walka o sprawiedliwość dla Moniki, ukaranie winnych. Nie odpuszczę, to jest jak wyrwane z piersi serce.

dodała zrozpaczona kobieta