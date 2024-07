O tragicznej śmierci 27-letniej influencerki czytamy w „The Economic Times”. Popularna twórczyni internetowa Aanvi Kamdar, którą na Instagramie śledziło ponad 300 tysięcy internautów, wybrała się wraz z grupą siedmiu przyjaciół na wycieczkę we wtorek, 16 lipca. Dziewczyna zwiedzała tereny położone w okolicy wodospadu Kumbhe, znajdującego się około 130 kilometrów na południe od Bombaju. Tam doszło do koszmarnego wypadku.

Nie żyje 27-letnia influencerka Aanvi Kamdar. Zmarła w szpitalu

Podczas zwiedzania wodospadu Aanvi Kamdar postanowiła nagrać wideo z tego malowniczego miejsca. Niestety w trakcie kręcenia filmiku 27-latka poślizgnęła się i runęła do wąwozu. Na pomoc natychmiast ruszyli ratownicy. Zlokalizowanie rannej dziewczyny okazało się sporym wyzwaniem. Akcja wymagała zaangażowania kilkudziesięciu medyków.

Aanvi Kamdar instagram.com/theglocaljournal/

Upadła na twardy, śliski fragment skał około 300 stóp w dolinie i początkowo nie można było jej zauważyć – powiedział jeden z ratowników na łamach „The Economic Times”.

Została wniesiona na górę za pomocą noszy przymocowanych do lin zjazdowych. Sześciu ratowników zeszło ze wzgórza, podczas gdy kolejnych 50 kolejnych 50 pomagało na szczycie pagórka – dodał.

Po szybkiej akcji ratowniczej Kamdar została przetransportowana do szpitala. Medycy początkowo utrzymywali kontakt z dziewczyną. Niestety trafiła do szpitala w tak krytycznym stanie, że nie udało się jej uratować. Influencerkę podłączono do respiratora. 27-latka zmarła we wtorek po południu w rządowej klinice Mangaon Taluka.

Aanvi Kamdar instagram.com/theglocaljournal/

Pod zdjęciami Kamdar w mediach społecznościowych pojawiła się fala komentarzy z kondolencjami internautów. Mnóstwo fanów nadal nie może uwierzyć w to, że młodej influencerki już nie ma.

Aanvi Kamdar instagram.com/theglocaljournal/

Niestety na początku lipca doszło do podobnej tragedii. Niedawno informowaliśmy o śmierci 30-letniej influencerki, która niespodziewanie zmarła. Do ujawnienia dramatycznej wiadomości przyczyniło się internetowe śledztwo fanów.

