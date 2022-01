Nie żyje 17-letni syn Sinead O'Connor. Poruszający wpis artystki 

Nie żyje 17-letni syn Sinead O'Connor, Shane O’Connor. Irlandzka wokalistka na swoim Twitterze zamieściła wzruszający wpis, w którym żegna chłopca:

Co się stało?

Dwa dni temu irlandzka wokalistka, znana m.in. z z międzynarodowego hitu "Nothing Compares 2 U", na swoim Twitterze poinformowała o zaginięciu swojego syna. W poszukiwania 17-letniego chłopaka zaangażowała się policja w Irlandii. Shane ostatni raz był widziany w czwartek w dzielnicy Tallaght w Dublinie. Dziś w nocy O'Connor poinformowała o jego śmierci.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: