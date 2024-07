Natasza Urbańska przefarbowała się na blondynkę? Nic z tych rzeczy. Jak się dowiedzieliśmy, gwiazda dostała rolę w nowym musicalu Janusza Józefowicza „Legalna blondynka”, który zostanie wystawiony w Krakowie. To adaptacja kultowej komedii, w której główną rolę zagrała Reese Witherspoon.

Jak pisał wcześniej magazyn „Flesz” o tę rolę starała się m.in. Doda (Zobacz: Doda nie wystąpi u Józefowicza. Janusz skomentował dlaczego zastąpi ją Kurdej-Szatan). Jednak w ostatniej chwili zrezygnowała z udziału w spektaklu. I główną rolę powierzono Barbarze Kurdej-Szatan. Ale to nie oznacza, że Urbańska zabierze Szatan rolę. Jak ustaliło AfterParty.pl, aktorki będą grać po prostu na zmianę.

- Dyrekcji teatru bardzo zależało na angażu Nataszy, chociaż wcześniej nie była brana pod uwagę do tej roli. Próby rozpoczęła już tydzień temu i będzie zastępować Basię co drugi tydzień. W teatrze czy musicalu takie praktyki są naturalne i od początku planowane było zatrudnienie drugiej aktorki do robli "blondynki" - mówi nam osoba z otoczenia Urbańskiej