Natalia Siwiec w przeciągu roku odniosła oszałamiający sukces. Ubiegłoroczna Miss Euro perfekcyjnie wykorzystała zamieszanie wokół swoje osoby i dzięki temu jej kariera nabrałą takiego rozpędu, że do tej pory czerpie z niej spore korzyści.

Natalia nie żyje tylko pracą. Powoli zaczyna myśleć już o przyszłości, stabilizacji i stworzeniu szczęśliwej rodziny. W rozmowie z "Faktem" przyznała, że jest już gotowa na dziecko, a także zdradziła, że chciałaby zostać matką w przeciągu najbliższych dwóch lat.

- Bardzo bym chciała zostać mamą. Myślę o tym coraz częściej. Myślę, że za rok z mężem zaczniemy się już o nie starać, a za dwa lata będę szczęśliwą mamą. W tym roku jeszcze nie planuję zajść w ciążę. Oczywiście gdyby to się stało, to bym się cieszyła, ale teraz jest na to za wcześnie. Skupiam się na karierze i gdybym miała zajść w ciążę, to tylko przypadkiem - zwierzyła się modelka.