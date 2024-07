1 z 6

Natalia Kukulska pojawiła się we wtorek na konferencji projektu Podwórko Talentów NIVEA, którego została ambasadorką razem z Mateuszem Kusznierewiczem. To pierwsze wyjście na tego typu wydarzenie po narodzinach córeczki. Do tej pory Natalia Kukulska pojawiała się tylko na koncertach i rezygnowała z tego typu wyjść.

Gwiazda wygląda naprawdę rewelacyjnie! Wokalistka podkreśliła szczupłe nogi białymi, wąskimi spodniami i kolorowymi szpilkami. Do tego granatowa koszula oversize - Natalia Kukulska uwielbia takie kroje! Jak Wam się podoba jej look? Czy gwiazda wróciła już do figury sprzed porodu?

