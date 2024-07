4 z 9

Monika Kuszyńska: „Nie mam żalu do Roberta. W Varius Manx łączyła nas praca. To za mało, by zebrać siły na nowo. Poza tym pewnie ciążyłoby na nas widmo tego wypadku. A ja mam potrzebę otrzepania się, pójścia do przodu”.