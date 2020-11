Moda zima 2020. Anna Lewandowska w hitowej kurtce na zimę. Niemal identyczną kupicie w Reserved na Black Friday

Szukasz idealnej kurtki na sezon jesienno-zimowy, ale w tym roku nie chcesz kupować kolejnego płaszcza albo puchowej kurtki? Anna Lewandowska znalazła świetną alternatywę, jaką jest jeansowa kurtka z uroczym kożuszkiem. Ciepła jeansowa ramoneska to idealna propozycja dla każdej kobiety, która lubi casualowy i niezbyt zobowiązujący styl. Wyjdź poza sztywne ramy i tak jak Anna Lewandowska postaw na nieoczywiste rozwiązanie w postaci właśnie takiej kurtki.

Kurtka na jesień/zimę - upoluj taką na Black Friday!

Anna Lewandowska zdecydowała się na jeansową kurtkę z białym kożuszkiem marki Levi's. Wbrew pozorom, ta kurtka naprawdę jest ciepła! Śmiało możesz miksować ją z twoimi ulubionymi mom jeans, klasycznymi czarnymi rurkami lub spodniami o fasonie paper bag, w których Lewandowska też się zakochała! Pod spód w cieplejsze dni załóżcie biały t-shirt, a w te chłodniejsze - postawcie na ciepły sweter!

Instagram/mat. pras.

Model Levi's, który wybrała, kosztuje ok. 770 złotych i jest dostępny na stronie sklepu Farfetch.

Mat. pras.

Jak oceniasz look Anny Lewandowskiej z jeansową kurtką z kożuszkiem w roli głównej? My zakochaliśmy się w tym wyborze - to doskonała alternatywa dla krótkiego płaszcza albo puchówki.