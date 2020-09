Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak - Starak w kultowych kowbojkach! Obok tego modelu żadna kobieta nie przejdzie obojętnie

Agnieszka Woźniak - Starak w miniony poniedziałek, 14 września, zadebiutowała w roli prowadzącej "Dzień Dobry TVN". Od tej pory paparazzi uważnie śledzą każdy krok dziennikarki, wychodzącej z telewizyjnego studia, dzięki czemu możemy podziwiać kolejne, wspaniałe stylizacje gwiazdy. Tym razem naszą szczególną uwagę zwróciły fantastyczne kowbojki prezenterki, które powinny zagościć w garderobie każdej kobiety. Naprawdę ciężko oderwać od nich wzrok. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Agnieszka Woźniak - Starak w kultowych botkach, które będą królowały tej jesieni! To absolutny must have na nadchodzące miesiące!

Agnieszka Woźniak - Starak w kultowych kowbojkach! Obok tego modelu żadna kobieta nie przejdzie obojętnie

Agnieszka Woźniak - Starak zawsze wygląda modnie i z klasą, a jej stylizacje przyciągają wzrok tysięcy fanek, które często inspirują się swoją idolką. Gwiazda doskonale wie jak wyglądać modnie i stylowo, a jej total looki zawsze są ogromnym hitem. Prezenterka po prostu kocha modę, a moda kocha ją! Tym razem zachwyciła nas sznurowanymi kowbojkami, które świetnie sprawdzą się na cieplejsze, jesienne dni.

Od tych butów naprawdę ciężko jest oderwać wzrok! To totalny must have w szafie każdej kobiety, która kocha modę. Gwarantujemy, że obok tych butów nikt nie przejdzie obojętnie! Agnieszka Woźniak - Starak zdecydowała się dobrać do nich jasną szmizjerkę przewiązaną w talii ciemnym paskiem oraz krótkie, czarne szorty. Całość - jak zawsze - wygląda modnie i pięknie!

I jak Wam się podoba total look gwiazdy? My mówimy wielkie WOW!