Temat rozstania Michała Wiśniewskiego i Poli Wiśniewskiej wszedł na oficjalną drogę. W sądzie jest już pozew rozwodowy, co oznacza, że formalna procedura została uruchomiona. Jednocześnie to dopiero początek drogi, bo termin rozprawy miał jeszcze nie zostać wyznaczony. Lider Ich Troje ma już doświadczenie, bo to będzie jego kolejna rozprawa rozwodowa, a co ciekawe ogromne wsparcie w tej sytuacji znalazł u byłej żony, Dominiki Tajner. Oboje zaskoczyli wyznaniem w "Pytaniu na śniadanie" i nie ukrywają, co ich łączy.

Michał Wiśniewski o przyjaźni z byłymi żonami

Michał Wiśniewski zasiadł we wtorkowy poranek w "Pytaniu na śniadanie", ale nie był sam, bo towarzyszyła mu była żona Dominika Tajner. Artysta poruszył temat kolejnego rozwodu z Polą Wiśniewską i nie ukrywa, że do tej pory udawało mu się mieć dobre relacje ze wszystkimi byłymi żonami. A jak to robi? Artysta mówi wprost, że na pewnym etapie wspólnej drogi podjęli decyzję, aby iść już dalej oddzielnie, ale nadal się świetnie znają i szanują:

Nic nie robię. Po prostu jestem taki, jakim byłem mężem. Po prostu gdzieś po drodze stwierdziliśmy, że wolimy być szczęśli jako osoby. Życia nie da się powtórzyć, to czego nie rozumiesz, daj temu człowiekowi wolność podkreślił Michał Wiśniewski mówiąc o relacji z Dominiką Tajner.

Artysta nie ukrywa, że dobre relacje po rozowdzie sa możliwe, ale nie zawsze. Tam, gdzie w grę wchodzą negatywne emocje, tam nie ma dobrej rady, ale potrzebna jest pomoc specjalisty, jak chociażby terapeuty:

Czasem wkrada się orucieństwo, podłość, zło. Na to nie ma rady. Dla ludzi, którzy mają dwie szare komórki – życia nie da się powtórzyć. Wydaje mi się, że najważniejsze to pamiętać to nie ma tylko jutra, jest za tydzień, za rok. - mówi wprost artysta w 'Pytaniu na śniadanie'

Dominika Tajner o relacji z Michałem Wiśniewskim

Dominika Tajner przyznała, że po rozwodzie z Wiśniewskim poszli na kawę, a świetne relację, a wręcz przyjacielskie mają ze sobą do tej pory.

My po rozwodzie poszliśmy na kawę. wyznała Dominika Tajner.

Byłą żona gwiazdora podkreśla, że ceni w nim szczerość i choć czasem powiedzą sobie bolesną prawdę, to ich rozmowy wiele wnoszą do ich życia.

Dla mnie ważne jest to, że Michał jest szczery. To jest cenne. To może czasem boleć. dodała była żona lidera Ich Troje.

Z kolei Michał Wiśniewski nie ukrywa, że czasem w trudnych sytuacjach to byłe partnerki są dla niego oparciem. Twierdzi, że bardzo dobrze się znają i jest im przez to łatwiej się porozumieć.

O to w tym wszystkich chodzi, że to ktoś kto Cię bardzo dobrze zna. Zawsze są momenty łatwiejsze, zawsze są trudniejsze.

Co więcej, lider Ich Troje cały czas ma też dobry kontakt z synem Dominiki Tajner i jest pod wrażeniem relacji, jaką on tworzy z partnerką, z którą jest od 7 lat.

Dalej mamy kontakt. Ma dziewczynę i jest tak strasznie szczęśliwy i gdzieś z tego wyniósł doświadczenie. Uczy się z błędów rodziców. - podkreślił Michał Wiśniewski

Spodziewaliście się wspólnej wizyty Michała Wiśniewskiego i jego byłej żony w śniadaniówce TVP?

