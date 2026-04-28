Najnowszy odcinek "Farmy" pokazał telewidzom, że im bliżej finału, tym mniej zaufania między uczestnikami. Każdy zaczyna myśleć już bardzo strategicznie, nie wahając się też przed używaniem do swoich planów kłamstwa i manipulacji. Uczestniczką, która zdecydowała się na wywołanie największego zamieszania zarówno wśród farmerów, jak i oglądających "Farmę" widzów, jest Karolina. Jak jej działania zostaly podsumowane przez internautów?

Karolina kopie dołki pod Akselem na "Farmie". Internauci zabrali głos

Poprzedni tydzień na "Farmie" zakończył się triumfem spiskujących przeciwko Wikingom. Uczestnikom udało się oszukać Henryka, który do końca wierzył w swoich sojuszników. Ostatecznie wszyscy oprócz Wojtka zagłosowali właśnie na niego, eliminując go z programu. Później prowadzące odczytały farmerom list Henryka, który zmienił wszystko na "Farmie". Dla części uczestników jasne było, że gra o finał i główną nagrodę jest już bezwzględna.

Karolina postanowiła zmanipulować zarówno Wojtka, jak i Agnieszkę oraz Dominikę do zachowań, które na celu miały wyrzucenie Aksela z programu. Mimo jej przemyślanych ruchów, uczestnicy zaczęli zauważać jej strategię, a na oczy przejrzał również Aksel. Fani stanęli murem za Askelem. W komentarzach tak wspierają uczestnika:

Aksel chłopaku dobrze myślisz proszę nie ufaj jej nie daj się, wierzę w ciebie.

Aksel ma rację, aby mu się udało dojść do finału, trzymam za niego kciuki.

Nie zabrakło też nieprzychylnych słów skierowanych w stronę Karoliny, która w białych rękawiczkach chciałaby pozbyć się Aksela z "Farmy".

Aksel przynajmniej jest szczery, a ona na każdym kroku każdemu wciska inny kit... Wstyd Karolina, wstyd!

Mam nadzieję że Karolina odpadnie... czytamy w komentarzach.

Widzowie trzymają kciuki za Aksela na "Farmie"

Telewidzowie, którzy widzą zdecydowanie więcej rozmów oraz intryg Karoliny, niż może zobaczyć na własne oczy Aksel na "Farmie", mocno trzymają kciuki za młodego farmera. Życzą mu wytrwałości w działaniu i przede wszystkim jednego, przemyślanego ruchu, który być może uchroni go przed eliminacją.

Aksel nie daj się, nominuj Karolinę!

Aksel dobrze to wykminiasz, idź tym tropem i nie daj się doradzają internauci.

Jak myślicie, kogo Aksel nominuje do pojedynku?

Zobacz także: