Dziewięciodniowa transmisja Łatwoganga na żywo dobiegła końca w niedzielę 26 kwietnia wieczorem, ale zbiórka nie zamknęła się razem z końcem transmisji live. Fundacja Cancer Fighters aktualizuje wynik na specjalnie uruchomionej stronie, a darczyńcy nadal dorzucają kolejne kwoty. To właśnie dlatego, teraz suma jest jeszcze wyższa niż ta, którą widzowie zobaczyli w ostatnich minutach streamu. To rekordowa kwota, a akcja robi wrażenie na całym świecie.

Łatwogang i jego zbiórka pobili rekord Guinnessa

Łatwogang zebrał miliony złotych na chore dzieci, a jego stream wystartował 17 kwietnia i trwał przez dziewięć dni. Format był bez przerw. To właśnie ta konsekwencja sprawiła, że transmisja zaczęła działać jak magnes. Jedni wpadali na chwilę, inni zostawali na dłużej, a społeczność wokół akcji rosła z godziny na godzinę. W szczytowym momencie, 26 kwietnia, stream oglądało jednocześnie 1,6 mln osób. To rekord dla polskich transmisji na żywo i liczba, która dobrze pokazuje, jak szeroko przebiła się ta akcja.

Zbiórka Łatwoganga przeszła do historii także oficjalnie, bo ustanowiła rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie.

Iskrą stał się utwór Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej fundacji Cancer Fighters "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Podczas transmisji Łatwogang słuchał tej piosenki nieustannie, zamieniając ją w symbol akcji i dając wsparcie dla dzieci walczących z chorobą.

Zbiórka Łatwoganga na rzecz dzieci chorych na raka wciąż rośnie

Wszystko zaczęło się od prostego, jasno postawionego celu Łatwoganga, aby uzbierać 500 tys. zł na rzecz dzieci walczących z rakiem. Tymczasem sam finał streamu, trwającego 9 dni, przyniósł wynik ponad 251 mln zł, a teraz okazuje się, że fundacja podawała już nową kwotę i jest 282 741 778,76 zł. W praktyce oznacza to, że zbiórka żyje własnym rytmem także po zakończeniu transmisji i jeszcze długo może być tematem numer jeden.

W trakcie zbiórki do akcji dołączały również osoby znane ze świata muzyki, sportu i show-biznesu, które wzmacniały zasięg i mobilizowały widzów do wpłat. Efekt jest dziś policzalny co do grosza, a jednocześnie wciąż otwarty, bo licznik nie przestał rosnąć. Jeśli ktoś przegapił finał, nadal może być częścią tej historii.

