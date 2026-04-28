Karolina Pisarek pokazała, jak dowiedziała się o ciąży. Nagranie wzrusza do łez
Karolina Pisarek niedawno ogłosiła radosne wieści, obwieszczając razem z mężem Rogerem Sallą, że spodziewają się dziecka. Gwiazda mówiła w wywiadach, że początki ciąży nie były dla niej "łatwym czasem". Teraz w mediach społecznościowych udostępniła wzruszające nagranie. Tak dowiedziała się o ciąży.
Karolina Pisarek i Roger Salla będą rodzicami. Radosną nowinę para przekazała swoim fanom bardzo niespodziewanie i to właśnie teraz zdradzają w mediach szczegóły zarówno swojego szczęścia, jak i trudów, z którymi się mierzyli. Chwilę po 10:00 na profilu modelki na Instagramie pojawiło się poruszające nagranie pokazujące, jak młode małżeństwo cieszyło się z wiadomości o ciąży.
Karolina Pisarek pochwaliła się ciążowym brzuszkiem 22 kwietnia. Razem z mężem Rogerem Sallą udostępnili wówczas dopracowane, artystyczne nagranie, pokazujące szczęśliwe z radosnej nowiny małżeństwo i zdjęcie USG. Nie zabrakło też opisu.
Przez jakiś czas trzymaliśmy to w sekrecie. Nie możemy się doczekać, żeby cię poznać
Dziś na profilu modelki na Instagramie pojawiło się kolejne nagranie, tym razem już bardzo prywatne i intymne. Pisarek udostępniła fanom film z momentu, w którym razem z mężem odczytują test ciążowy, dowiadując się o jego pozytywnym wyniku. W kadrach zobaczyć można nie tylko czystą radość, lecz także ogromne wzruszenie. Pojawiły się łzy i komentarz męża Karoliny Pisarek:
W końcu!
W opisie gwiazda dodała: "Dzień, który zmienił nasze życie - 14.02.26" .
Wcześniej Roger opowiedział nam o tej sytuacji ze swojej perspektywy, nie kryjąc swoich emocji.
U nas było tak, że byliśmy akurat na Walentynki, spóźniał się okres i Karolina mówi: 'Coś jest nie tak'. Poszliśmy po testy i to przy mnie wyszło, więc od razu wiedziałem. Piękna chwila. Bardzo, bardzo intymna chwila mimo wszystko. Ja osobiście czekałem na ten moment bardzo, bardzo długo
To dlatego Karolina Pisarek tak długo ukrywała ciążę
W wywiadzie dla Party.pl Karolina Pisarek wyznała, że o ciąży początkowo nie poinformowała nawet najbliższych przyjaciółek.
Moje przyjaciółki nie wiedziały i ja je tak spławiałam i one myślały, że ja się na nie obraziłam. Ale już wiedzą
W dalszej części rozmowy otwarcie przyznała też, że początki ciąży nie były dla niej łatwym czasem. Wyznała wprost, że jej samopoczucie nie było cały czas w najlepszej kondycji.
Ukrywałam się wiadomo, nie chciałam mówić. To był też taki niełatwy czas, bo musisz powiedzieć, że wszystko jest ok, a nie do końca się dobrze czujesz
Tylko spójrzcie na wzruszające nagranie opublikowane przez Karolinę Pisarek.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.