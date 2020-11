Dominic z "Top Model" skazany za seks z nieletnią?! Mamy komentarz Michała Piróga! Znał przeszłości modela?

Tuż przed wielkim finałem „Top Model” 9 w sieci wybuchła afera dotycząca jednego z finalistów. Chodzi o Dominica D'Angelica. Według medialnych doniesień mężczyzna miał być skazany w Stanach Zjednoczonych za kontakty seksualne z nieletnią. Produkcja programu nie zabrała jeszcze głosu w tej sprawie, a ostatnio w sieci Michał Piróg umieścił zdjęcie z Dominikiem swoim Instagramie. Prezenter zachęca do głosowania na Dominica, a w komentarzach rozpętała się prawdziwa burza! Niektórzy są oburzeni, że w telewizji promuje się osoby skazane za przestępstwa, a inni bronią modela i przytaczają mocne argumenty! Mamy komentarz Michała Piróga.

Michał Piróg wspiera Dominica z "Top Model"!

Według informacji, które obiegły dziś wszystkie media, Dominic D'Angelica w 2011 roku został skazany za kontakty seksualne z nieletnią poniżej 16. roku życia. Sąd skazał 22-letniego wtedy modela na 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Mężczyzna miał przyznać się do winy, bo nie było go stać na pomoc prawną. Wieści te pochodzą z ujawnionych dokumentów, dostępnych na oficjalnej stronie kalifornijskiego hrabstwa Amador - do tej pory sam zainteresowany ich nie skomentował.

Jak informuje Pudelek jedna z amerykańskich fundacji działająca na rzecz ofiar przestępstw Operation Care Amador County miała informować o fakcie produkcje popularnych programów w których występuje Dominic, że w USA jest on uznawany za przestępcę seksualnego.

Nie wiadomo jednak, czy produkcja "Top Model" wiedziała o przeszłości jednego z uczestników 9. edycji. W sieci pojawia się mnóstwo krytycznych komentarzy pod adresem modela, a on sam zablokował możliwość komentowania na swoim instagramowym koncie.

Z kolei Michał Piróg na kilka godzin przed aferą zdecydował się opublikować na swoim Instagramie post z Dominikiem, w którym zachęca do głosowania na niego. Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy:

ponoć produkcja wiedziała od dawna. Wstyd promować takich ludzi. obrzydliwe, promować skazanego przestępcę seksualnego Aha .. czyli bronimy praw kobiet, bo trzeba być na fali i jednocześnie kibicujemy człowiekowi, który dopuścił się gwałtu na 15-latce? Szoł-biz to dno.

Niektórzy Internauci są jednak znacznie ostrożniejsi w wydawaniu wyroków i piszą wprost, że Dominico D'Angelica nie został skazany za gwałt, a pojęcie "sexual offender" jest w USA nazwą ogólną na wiele czynów zabronionych.

przecież na pewno post został napisany przed wypłynięciem informacji. A po co sobie dopowiadasz ,że zgwałcił? Miał kontakt seksualny ,nikogo do niczego nie zmuszał, dziewczyna była przed 16 ,a on 22 nie został zakazany za gwałt tylko kontakt seksualny

sexual offender w Stanach jest nazwą ogólną dla wielu znamion czynu zabronionego napaści sexualnej, gwałtu, molestowania oraz sexu z nieletnia nieważne czy za jej zgodą 😊 tak tylko mówię 😊 ta nieletnia jednak musiała wyrazić zgodę skoro w akcie oskarżenia nie znalazł się „gwałt”:)

AKTUALIZACJA!

Michał Piróg poproszony o komentarz na temat sprawy Dominica napisał, że nie wiedział wcześniej o przeszłości modela, ale prosi, aby wstrzymać się z krytycznymi komentarzami i hejtem, jaki popłynął w stronę mężczyzny:

Nie wiedziałem o tej historii z przeszłości Dominica nic. Oceniam człowieka za to jakim jest i jakiego miałem szansę poznać. Przed wydaniem werdyktu ze strony opinii publicznej, prasy i pozostałych mediów namawiał bym do racjonalnego i chłodnego podejścia do tematu. Oskarżyć jest łatwo. Następnie dać szansę do obrony. Jeśli nie ponosimy winy i nie stoi za nami sztab prawników i wpływowych znajomych zostajemy zazwyczaj na wolności.

Prezenter na swoim InstaStories wrzucił wymowną grafikę:

Plotka jest radiem diabła, więc nie bądź jego dj-em (w wolnym tłumaczeniu)

Dominico D'Angelica przez aferę z przeszłości został usunięty z finału "Top Model"!

Michał Piróg staje w obronie praw kobiet, walczy przeciw homofobii i mówi o tolerancji. Teraz zdjęcie z finalistą "Top Model", który w USA miał być oskarżony o przestępstwo seksualne szokuje niektórych Internautów.

eastnews

Najnowszy post Michała Piróga również odnosi się do afery z Dominikiem: