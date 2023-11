Cały świat w napięciu czeka na wiadomość o narodzinach pierwszego dziecka Meghan Markle i księcia Harry'ego. Według wyliczeń bukmacherskich, poród może się zacząć nawet dziś, 21 kwietnia! Dlaczego? Meghan Markle poszła na urlop dokładnie miesiąc temu, a podobnie było w przypadku księżnej Kate, która swój urlop macierzyński zaczęła 22 marca, a 23 kwietnia urodziła księcia Louisa.

Teraz pojawiła się jeszcze jedna istotna kwestia - mama Meghan jest już w Anglii! To oznacza tylko jedno - poród zbliża się wielkimi krokami.

Meghan Markle przygotowuje się do porodu

Serwis "US Weekly" poinformował, że Doria Ragland przyleciała już do Wielkiej Brytanii. To istotna informacja w przypadku porodu Meghan Markle, bo Doria ma towarzyszyć córce w tym ważnym momencie. Do tego ma również pomóc Meghan i Harry'emu w opiece nad niemowlakiem.

Skoro więc Doria jest już w Anglii, to możemy odliczać godziny do porodu! Zapewne niedługo dowiemy się, czy pierwsze dziecko Meghan i Harry'ego jest już na świecie. Warto jednak dodać, że książęca para nie ogłosi od razu radosnej nowiny. Meghan i Harry chcą bowiem nacieszyć się sami pierwszymi chwilami ze swoim dzieckiem.

Mama Meghan jest już w Anglii!

Meghan i Harry niedługo zostaną rodzicami!

