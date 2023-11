Meghan Markle i książę Harry po ślubie mieli przenieść się do Nottingham Cottage w Kensington Palace. Jednak okazało się, że nie będzie to możliwe, ponieważ pałac jest w remoncie. Książęca para nadal mieszka w apartamencie Harry'ego. Jeszcze nie wiadomo, kiedy przeprowadzka dojdzie do skutku.



Reklama

Jak widać, księżna Sussex wcale nie naciska na przeniesienie do pałacu w Kensington. Powodem może być bliskie sąsiedztwo Kate i Williama. To oni mieszkają obok remontowanego domu, w którym mają wkrótce zamieszkać Meghan i Harry.

Zobacz: Księżna Kate zmiażdżona przez znaną aktorkę. Takiej krytyki nikt się nie spodziewał! Poszło o jej wygląd po porodzie!

Kosztowny remont...

Remont 21-pokojowego pałacu ma kosztować blisko 2 miliony dolarów. Jeśli prace niebawem dobiegną końca, jeszcze w tym roku Meghan i Kate będą sąsiadkami. Może się okazać, że to właśnie wtedy pałac będzie musiał tuszować pierwsze konflikty!

Meghan Markle, książę Harry

East News

Reklama

Meghan Markle i księżna Kate