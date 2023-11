1 z 6

Meghan Markle, choć jest w ciąży, stale pracuje. Wśród jej obowiązków jest wspieranie wszelkich akcji charytatywnych oraz spotkania z niezwykłymi społecznościami w Wielkiej Brytanii. Jedną z nich jest Hubb Community Kitchen. Markle pojawiła się dziś we wspólnej kuchni centrum społeczności Al Manaar, kobiet, które wspólnie mogą przygotowywać posiłki dla swoich rodzin. To dzięki rodzinie królewskiej właśnie placówka została wyremontowana i wyposażona w niezbędne sprzęty. To również tam wydawane są obiady dla rodzin ofiar pożaru Grenfell Tower! Meghan często odwiedza to miejsce (promowała nawet swoim nazwiskiem książę kucharską z przepisami tej społeczności), bo może... spokojnie pogotować. Nie inaczej było tym razem. Zobaczcie sami!

