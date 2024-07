Media już od kilku miesięcy śledzą związek Anny Czartoryskiej i Michała Niemczyckiego. Nowa miłość w świecie show biznesu wzbudza coraz większe zainteresowanie, zwłaszcza, po tym jak poinformowaliśmy o przeszłości ukochanego Czartoryskiej (czytaj: Facet Czartoryskiej siedział w więzieniu). Księżniczka i milioner coraz chętniej pojawiają się na oficjalnych imprezach i nie szczędzą sobie czułości przed fotoreporterami.

Okazuje się, że gwiazda serialu "Szpilki na Giewoncie" bardzo przypadła do gustu matce Michała Niemczyckiego. Katarzyna Frank-Niemczycka w rozmowie z "Super Expressem" przyznała, że jest zachwycona partnerką jej syna.

- To fajna, sympatyczna dziewczyna. I skromna. Bardzo mi się to w niej podoba. Jest utalentowana i ma piękny głos. Została dobrze wychowana. Poza tym ma poczucie humoru. Pasują do siebie. Tworzą wspaniałą parę. Mają wspólne zainteresowania. Oboje są takimi troszkę artystycznymi duszami - wyznała milionerka.

Czyżby więc Anna Czartoryska była idealną kandydatką na synową?

