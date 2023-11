Martyna Wojciechowska spisała testament. W rozmowie z "Faktem" gwiazda TVN opowiedziała o tym, że już dawno temu spisała swoją ostatnią wolę, a teraz już tylko ją odświeża. Dlaczego zdecydowała się na taki krok?

Martyna Wojciechowska już wiele razy otarła się o sytuacje zagrażające życiu, zwłaszcza podczas jej dalekich podróży. Ostatnio dość głośno było o tajemniczej chorobie dziennikarki, z którą walczyła przez kilka miesięcy.

Zaraz po pokonaniu choroby, Martynie przydarzył się poważny wypadek. Dlatego już jakiś czas temu podróżniczka zadbała o to, aby uporządkować pewne sprawy:

Spisałam go już bardzo dawno temu. Teraz tylko od czasu do czasu go odświeżam. Uważam, że spisanie ostatniej woli jest obowiązkiem każdego człowieka. Pewne ważne rzeczy trzeba uporządkować i nazwać wtedy, kiedy możemy jeszcze o nich decydować. Nie chodzi o to, że jeżdżę na krańce świata, czy robię jakieś ekstremalne rzeczy, bo już nie robię ich jak kiedyś. Nawet wychodząc z domu nigdy nie wiemy czy do niego wrócimy - mówi w rozmowie z "Faktem" Martyna Wojciechowska.