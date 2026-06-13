Paulina Smaszcz po wielu prywatnych i medialnych perturbacjach, w ostatnim czasie udowadnia, że odłożyła troski na bok, by w pełni skupiać się na wypoczynku, wakacjach i przede wszystkim na sobie. W mediach społecznościowych gwiazdy zobaczyć też można, że nie brakuje jej czasu ani na spędzanie wspólnych chwil z najbliższymi, ani na kolejne aktywności zawodowe. Jednak największe zamieszanie na profilu celebrytki wzbudziły jej najnowsze zdjęcia.

Paulina Smaszcz zaskoczyła metamorfozą. Fani od razu zaczęli komentować

Paulina Smaszcz na bieżąco relacjonuje na Instagramie chwile związane zarówno ze swoim prywatnym, jak i zawodowym życiem. Choć w ostatnich godzinach gwiazda pochwaliła się zdjęciami między innymi ze spotkań promujących jej książkę oraz prowadzonych przez nią szkoleń, to największe zainteresowanie w mediach społecznościowych wzbudziły jej najnowsze zdjęcia.

Internauci zobaczyli Paulinę Smaszcz po niebywałej wizerunkowej metamorfozie. Uwagę od razu zwracają świetna figura oraz gęste, bujne, długie włosy. Fani w pierwszej kolejności nie mogli powstrzymać się od komplementów.

Wygląda Pani jak bogini. Świetnie i rewelacyjnie. Cudnie. Pozdrawiam serdecznie.

Ty rozkwitasz jak najpiękniejszy kwiat.

Niemożliwe, zupełnie nie do poznania czytamy w komentarzach.

Nie zabrakło też zaskakujących porównań do innych gwiazd show-biznesu. Internauci pokusili się o porównania nie tylko do światowych piosenkarek i aktorek.

Myślałam, że to Jennifer Lopez.

Jak Cameron Diaz.

Obserwatorzy Smaszcz na Instagramie zwrócili też uwagę na jedną, znaczącą rzecz.

Oszałamiająca metamorfoza Pauliny Smaszcz

Oszałamiająca metamorfoza wyglądu Pauliny Smaszcz ostatnio budzi ogrom zainteresowania wśród internautów. Warto zaznaczyć, że całkiem niedawno gwiazda otwarcie przyznała, że pracuje nad sobą też między innymi od strony żywieniowej, trzymając się specjalnej diety.

Wzięłam się bardzo mocno za siebie w kontekście zdrowotnym, bo ostatnio nie było już najlepiej. I zobaczcie, mam dietę. Na razie 1500 kcal, ale pewnie zwiększymy do 2000, bo zaczynam też metamorfozę Hollywood wyznała Smaszcz na Instagramie.

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