Na planie "Kocham Cię, Polsko!" szykuje się zmiana, którą telewidzowie zobaczą już w pierwszych odcinkach nowego sezonu. Wiadomo, dlaczego produkcja zrezygnowała z lubianej gwiazdy.

Filip Gurłacz odchodzi z "Kocham Cię, Polsko!"

Po reaktywacji "Kocham Cię, Polsko!" wiosną 2026 roku program wrócił z obsadą, która była jednocześnie znana i świeża. Marzena Rogalska jako prowadząca, która przed laty wcielała się w rolę kapitanki drużyny oraz duet kapitanów Michał Koterski i Filip Gurłacz. Jesienna odsłona ma jednak wyglądać inaczej.

Portal Wirtualne Media przekazał, że z obsady wypada aktor Filip Gurłacz. W komunikacie podano też powód rozstania aktora z programem, jakim mają być napięty kalendarz i liczne zobowiązania zawodowe.

Rogalska i Koterski pojawią się w kolejnej edycji, natomiast Filipa Gurłacza zabraknie z powodu jego licznych podały Wirtualne Media.

Choć jasne stało się, że fani Marzeny Rogalskiej i Michała Koterskiego mogą być spokojni, to część oglądających już teraz musi pogodzić się z pożegnaniem lubianego kapitana drużyny Filipa Gurłacza, który niedawno zaskoczył wyznaniem o "Tańcu z Gwiazdami". Wiadomo też, kto zastąpi aktora jesienią.

Kto zastąpi Filipa Gurłacza w "Kocham Cię, Polsko!"?

W tej samej informacji podano, że produkcja zadecydowała już, kto wcieli się w rolę kapitana drużyny konkurującej z tą prowadzoną przez Michała Koterskiego. W nowej roli sprawdzi się Łukasz Kadziewicz, który był już gościem jednego z odcinków wiosennej serii. Co więcej, duża część telewidzów może kojarzyć prezentera z porannego programu "Pytanie na śniadanie", który prowadzi wraz z Agnieszką Woźniak-Starak. Wiadomo też, że ma za sobą sportową przeszłość jako były siatkarz, co być może okaże się cennym doświadczeniem w niektórych zadaniach przygotowanych dla drużyn w "Kocham Cię, Polsko!".

"Kocham Cię, Polsko!" wraca na antenę. Znane są szczegóły

"Kocham cię, Polsko!" ma już w historii kilka mocnych zwrotów. Format był emitowany w latach 2009-2012 oraz 2016-2018, a potem zakończony w 2018 roku. Powrót po latach zawsze niesie emocje, ale teraz program dostaje dodatkowy impuls w postaci nowego kapitana.

Jak podają media, 10 czerwca startują zdjęcia do jesiennego sezonu, a nagrania mają odbywać się w hali zdjęciowej TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Plan zakłada emisję około 12 odcinków w jesiennej ramówce TVP2.

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Pawel Wodzynski/East News