Tomasz “Czapkins” Mackiewicz i Elisabeth Revol zdobyli Nanga Parbat dokładnie 25 stycznia 2018 roku. To była siódma próba Mackiewicza. Chyba żaden z alpinistów nie miał aż tak dużej obsesji na punkcie tego szczytu. I kiedy Mackiewiczowi to się udało - i pękła ta magiczna wysokość 8126 m n.p.m. - stało się najgorsze. Podczas zejścia pojawiły się problemy... Mackiewicz miał odmrożenia, dostał ślepoty śnieżnej i choroby wysokościowej, nie mógł iść dalej. Revol zdecydowała, że go zostawi i zejdzie niżej sama. Udało się uratować Revol, ale Mackiewicz został na górze...

Reklama

W rozmowie z Party.pl Martyna Wojciechowska skomentowała zaginięcie Tomasza Mackiewicza i to jak bardzo był związany z górami. Czy go rozumie, czy jednak krytykuje? Posłuchaj co nam powiedziała.

Zobacz też: Trwa zbiórka pieniędzy dla rodziny Tomasza Mackiewicza! "Choć nie ocalił siebie, dokonał niemożliwego!" - pisze żona!

Reklama

Martyna Wojciechowska o Mackiewiczu