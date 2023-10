Odlicamy dni do premierowego odcinka siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Jak zdradziła nam prowadząca program Marta Manowska, na planie rolnikom zawsze towarzyszą wielkie emocje. I czasem jest to wielka euforia, ale często zdarzają się i łzy. Co gwiazda mówi o nagraniach do nowej edycji? Zobaczcie w naszym wideo. Przy okazji zapytaliśmy Martę Manowską o jej sposób, jak „otwiera” uczestników programu. Zobaczcie, co nam powiedziała prowadząca hit TVP.

Marta Manowska już 7. raz poprowadzi hitową produkcję TVP