Marian Opania wraca do "Na dobre i na złe"! Świetne wiadomości dla fanów hitowego serialu Telewizyjnej Dwójki- po kilku latach przerwy słynny aktor znów wcieli się w rolę profesora Tadeusza Zyberta. Według informacji "Faktu" Marian Opania już we wrześniu rozpocznie prace na planie "Na dobre i na złe". Okazuje się jednak, że serialowy Zybert w nowych odcinkach nie będzie już szefem zespołu w Leśnej Górze.

Informator "Faktu" zdradził, że profesor Tadeusz Zybert w nowych odcinkach "Na dobre i na złe" będzie wykładowcą na uczelni.

Rola dla pana Mariana jest już pisana i powstaje scenariusz z jego udziałem. Wszyscy go lubią i przez kilka lat brakowało go na planie. Ekipa już się cieszy. I jak wszystko dobrze pójdzie we wrześniu aktor pojawi się na planie- zdradza źródło dziennika.