Margaret we wstrząsającym wyznaniu: "Zostałam zgwałcona. Jako dziesięcioletnia dziewczynka"

W motcie do swojej płyty pisze: „Dziękuję tym, którzy mnie nienawidzą, uważają za głupią trolkę, co wykrzywia mordę i skrzeczy”. Dzieciaki pokochały Tolę z Blog 27 za to, że jest prawdziwa. – Co to jest? Nosisz biżuterię przy spódniczce? Tola Szlagowska: To mój amulet. Buddyjski gau, pojemnik na relikwie. W moim są trzy kuleczki, które dostałam od lamy Kalzanga z Nepalu. Były w nich zioła, które niechcący wypłukałam z praniem. Przywiązuję to sobie codziennie do ubrania. Wierzę, że ma dobrą energię. – Co babcia powiedziała, kiedy zobaczyła Twój kolczyk w wardze? Tola Szlagowska: „Nie wiem, czy to tak ładnie, jak dziewczynka ma metal w buzi”. Ja na to: „Babciu, bardzo cię kocham, czy to ma jakieś znaczenie, że mam ten metal?”. No nie. Moja babcia jest wersją takiej mamy, która córce zawsze mówi: „Świetnie, pięknie”. Moja mama taka nie jest. Zawsze mówi wprost, jak coś jest nie tak. Do babci przyjeżdżam po komplementy. Ona wie, co to jest Blog 27, i podziwia mnie. Babci nic już nie jest w stanie zszokować. W końcu moja mama wyprowadziła się z domu w wieku 16 lat, bo zakochała się w moim tacie. Kiedy go poznała, babcia była przerażona. Muzyk rockowy? Perkusista? Na pewno jakiś narkoman! Dzisiaj tata to jej ukochany Jareczek. Często mówi mamie: „Żanetko, ty się ciesz, że masz takiego męża”. – Twój ojciec był perkusistą Oddziału Zamkniętego, Lady Pank, Maanamu, grał z Tadeuszem Nalepą, Kayah, Johnem Porterem. Mama pracuje w firmie fonograficznej. W Waszym domu muzyka była obecna. Tola Szlagowska: Tak, ale nic na siłę. To nie był rozśpiewany dom artystów. Co prawda często przychodzili do nas znajomi rodziców, którzy byli popularni, ale nigdy nie mówili:...