Marcin Hakiel nie oszczędził byłej żony i jej nowego partnera na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Chociaż prezenter chciał zachęcić go, by odciął się od przeszłości, on kontynuował. W pewnym momencie nawet uderzył w Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, twierdząc, że... to oni nie dają mu spokoju!

Marcin Hakiel uderza w byłą żonę w programie Kuby Wojewódzkiego

Chociaż temat rozstania Marcina Hakiela i Kasi Cichopek wydawał się zakończony, tancerz znalazł kolejne szczegóły, którymi postanowił podzielić się w programie Kuby Wojewódzkiego. Gwiazdor TVN, mimo iż sam podpytywał go o całą sprawę, jednocześnie starał mu się zakomunikować, że czas najwyższy odciąć się od przeszłości.

To było takim moim momentem, kiedy cię chciałem zaczepić, gdy opowiadałeś o tym, że wynająłeś detektywa, żeby dowiedzieć się o swojej byłej małżonce. Ty uważasz naprawdę, że to powinno być dobrem publicznym? [...] To jest dla ciebie terapia czy walka o atencję? - dopytywał Kuba.

Marcin Hakiel postanowił się wytłumaczyć z zarzutów odnośnie ciągłe poruszania tematu rozstania z Katarzyną Cichopek.

To jest normalne. Jeśli coś się dzieje nie tak w małżeństwie, to i tak masz się dowiedzieć. Sam mam jeździć? Poza tym wszyscy moi przyjaciele wiedzą, jak to wyglądało. Z szacunku dla swoich dzieci nie opowiadam całej historii, ale po prostu pewnego dnia wstałem i stwierdziłem, że muszę wynająć detektywów, żeby się dowiedzieć, co się dzieje. Bo jak ci się sypie małżeństwo i nie wiesz do końca, czemu ci się sypie, to fajnie jest wiedzieć, co się dzieje w twoim życiu - wyjaśnił Marcin Hakiel.

Dalej tancerz przyznał, że po rozwodzie nie czuje się cały czas kojarzony z ex żoną i nie zauważa etykiety "byłego męża Kasi Cichopek". Stwierdził, że właśnie dopiero po rozstaniu odzyskał swoje nazwisko.

Kuba Wojewódzki nie odpuszczał i wciąż próbował zachęcić Marcina Hakiela, by ostatecznie odciął się od przeszłości i przestał o niej mówić na forum publicznym.

To jest przeszłość. Nie zarządzaj przeszłością - grzmiał prowadzący show.

W odpowiedzi na te słowa Marcin Hakiel zaskoczył swoją wypowiedzią nawet samego Kubę Wojewódzkiego. Przyznał, że chociaż nikt nie mówi o tym głośno, to nie on jest osobą, która najbardziej rozgrzebuje byłe małżeństwo.

- To, co jest też istotne, dzisiaj ludzie chyba niechętnie o tym mówią, to jest to, co się dzieje w kuluarach. W kuluarach moja była żona ze swoim nowym partnerem robią sobie pożywkę ze mnie. I wśród przyjaciół i w branży. To nie jest tak, że ta informacja jest wyssana z palca.

- Ja miałem właśnie wrażenie, że im zależy na spokoju.. - stwierdził zaskoczony Kuba.

- Oficjalnie tak, nieoficjalnie nie - skwitował Marcin.

Dalej Kuba Wojewódzki dopytywał, że Marcin Hakiel nie czuje, by rozstanie z Kasią negatywnie wpłynęło na jego wizerunek i popularność. Tancerz nie miał jednak wątpliwości, że stało się coś zupełnie odwrotnego.