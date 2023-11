Małgorzata Socha wkrótce zniknie z "Przyjaciółek"? Kilka tygodni temu aktorka potwierdziła, że spodziewa się trzeciego dziecka. Gwiazda jest już mamą dwóch córek- Zosi i Basi. Teraz Małgorzata Socha czeka na pojawienie się kolejnego dziecka. Pojawia się więc pytanie, czy w związku z ciążą, aktorka planuje przerwę w pracy? My już wiemy! Małgorzata Socha w jednym z wywiadów zdradziła, do kiedy będzie pojawiać się na planie "Przyjaciółek"!

Gwiazda serialu "Przyjaciółki" w rozmowie z Faktem zdradziła, jak się czuje w trzeciej ciąży i czy w związku ze swoim stanem planuje przerwę w pracy.

Bardzo dobrze się czuję, więc przed nami kolejny sezon "Przyjaciółek". Inga nie znika, więc dużo się będzie działo. Cały czas jestem aktywna, więc póki co udaje mi się to wszystko godzić. Mam nadzieję, że tak do szczęśliwego rozwiązania- przyznała aktorka.