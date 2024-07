Doniesienia medialne dotyczące Małgorzaty Sochy skupiały się w ostatnim czasie głównie na jej wyraźnie szczuplejszej sylwetce. Gwiazda mocno schudła i chętnie eksponuje nową figurę podczas publicznych wyjść. Szczególne wrażenie robią jej smukłe nogi. Przypomnijmy: Małgorzata Socha wciąż chudnie. Tak szczupła jeszcze nie była

Już niebawem Socha będzie mogła pochwalić się też kolejnym osiągnięciem w sferze zawodowej. Jak informuje "Flesz", Małgorzata zagra główną rolę w filmie "Wkręceni 2". Aktorka ma stanąć na planie zdjęciowym jeszcze w sierpniu, a obok niej w produkcji zobaczymy jeszcze kilka znanych twarzy. W udziale Sochy przypadła rola szalonej menadżerki gwiazd, której pomysły na ożywienie kariery jej klienta dostarczą widzom wiele śmiechu. Po roli Violetty w "Brzyduli" nikt bowiem nie kwestionuje talentu komediowego gwiazdy.



Aktorka zagra jedną z głównych ról. I co ciekawe, wcieli się w agentkę gwiazd! Gośka będzie próbowała uratować karierę aktora, który przeżywa niemoc twórczą. Szalona menadżerka wpadnie na pomysł, by podmienić swojego klienta na łudząco podobnego mężczyznę, którego przypadkowo poznała na stacji benzynowej. Co z tego wyniknie? Mnóstwo przezabawnych historii. obok Sochy w filmie zobaczymy jeszcze Annę Muchę, Barbarę Kurdej-Szatan, Bartosza Opanię i Pawła Domagałę - czytamy we "Fleszu".