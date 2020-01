Małgorzata Socha potwierdza, że wystąpi w "BrzydUli"! Kiedy zobaczymy nowe odcinki?

To już pewne! Po latach, na antenę TVN wraca serial "BrzydUla"! Ekipa szykuje się właśnie do rozpoczęcia zdjęć. Na planie znów spotkają się aktorzy, którzy odtwarzali uwielbiane przez widzów postacie. Julia Kamińska, Maja Hirsch, Filip Bobek, Jacek Braciak - to tylko kilka nazwisk, które pojawiły się na długiej liście. Teraz okazuje się, że również Małgorzata Socha zdecydowała się wrócic do tej hitowej produkcji.

Violetta Kubasińska to w końcu postać, dzięki której Małgosia zdobyła sławę! To była jej trampolina do sławy! Teraz aktorka znów będzie nas zachwycać w „BrzydUli” tak zabawnymi powiedzonkami jak choćby: „homar to taki poeta ze starożytnego Egiptu” albo „czuję się jak ryba w galarecie”.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że Małgosia zarezerwowała już w swoim kalendarzu wiosnę na kręcenie nowych odcinków. Można z tego wywnioskować, że serial zobaczymy w telewizji najszybciej jesienią tego roku.

Na ekrany wrócą też inne wielkie gwiazdy produkcji, z tytułową BrzydUlą, czyli Julią Kamińską, na czele.

Ale będą również niespodzianki, czyli całkiem nowe postaci – ujawnia „Party” osoba z ekipy produkcyjnej.

Małgosię zobaczymy więc w serialu, który przyniósł jej popularność. „BrzydUla” po jedenastu latach wraca na ekrany TVN!

