Na czerwonych dywanach zawsze wygląda jak megagwiazda. Jak jest na co dzień? Paparazzi spotkali niedawno Małgorzatę Sochę na zakupach z córkami - 5-letnią Zosią oraz roczną Basią. Musimy przyznać, że serialowa Inga z "Przyjaciółek" to mama na medal, która, kiedy nie jest w pracy, to całe serce i czas poświęca dla ukochanych córeczek.

