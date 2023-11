1 z 5

Małgorzata Socha jest w ciąży i spodziewa się narodzin trzeciego dziecka. Aktorka ma już dwie córeczki - Zosię i Basię. Do porodu nie zostało już dużo czasu, o czym świadczy choćby fakt, że Małgorzata Socha zdecydowała się urządzić baby shower, na którym pojawiło się wiele znanych gwiazd. Oznacza to tylko jedno - aktorka już na poważnie przygotowuje się do powitania maleństwa! Ostatnio Małgorzata Socha wybrała się do lekarza i została przyłapana na oglądaniu zdjęć z USG. Nas zastanawia tylko jedno... Gdzie jest ciążowy brzuszek?!

