Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że ogląda wszystkie mecze reprezentacji Polskiej, ale to co wydarzyło się po meczu Polska-Francja najbardziej ją poruszyło. Widok Wojciecha Szczęsnego tulącego i pocieszającego syna obiegł cały świat, a Małgorzata Rozenek nie ukrywa, że dla niej był to "najpiękniejszy obrazek całego Mundialu"...

Małgorzata Rozenek o wyjątkowej scenie z Mundialu z Liamem Szczęsnym!

Małgorzata Rozenek w rozmowie z reporterką Party.pl Moniką Maszkiewicz poruszyła temat Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Dla gwiazdy TVN jest to temat szczególnie bliski za sprawą jej męża Radosława Majdana, który jest byłym piłkarzem, a obecnie komentatorem sportowym. Małgorzata Rozenek mówi wprost, co tak naprawdę jest ważne w Mundialu obok sportu:

Oglądałam każdy mecz reprezentacji Polski, to jest tak, że każdy z nas jest kibicem reprezentacji Polski. (...) Muszę powiedzieć, że najpiękniejszym obrazkiem Mundialu są te zdjęcia Wojtka Szczęsnego ze swoim synem. Naprawdę to było tak piękne ujęcie, tak piękne... - podkreśla Małgorzata Rozenek i dodaje: Bycie rodzice, bycie ojcem jest sprawa najważniejszą.

Obejrzyjcie całe wideo i dowiedźcie się, jak zareagowała Małgorzata Rozenek na ten poruszający widok Wojciecha Szczęsnego z synem, którym zachwycił się cały świat!

