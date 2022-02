Małgorzata Rozenek pokazała perfekcyjną figurę w przezroczystej bieliźnie! Odważnie...

Małgorzata Rozenek zachwyca ostatnio swoją szczupłą figurą. Wiele osób zastanawia się, jaką dietę stosuje Perfekcyjna. Niedawno w jednym z wywiadów zdradziła, że jest to zasługa choroby, z jaką niedawno się zmagała. Przypomnijmy: Wiemy dlaczego Rozenek mocno schudła. To przez chorobę Gwiazda TVN nie zawsze jednak mogła pochwalić się idealną sylwetką. W rozmowie z TVN przyznała, że w trakcie pierwszej ciąży przytyła aż 30 kilo, a w drugiej 27. Perfekcyjnej zajęło ponad rok zrzucić zbędne kilogramy. Rozenek przyznała, że nie wierzy w żadne szybkie diety, a najbardziej pomógł jej ruch: Ja przytyłam w jednej ciąży 30 kilo, w drugiej 27 kilo. Uważam, że to nie jest czas jedzenia za dwoje albo objadania się przesadnego, ale to czas w którym naprawdę nie powinnyśmy zwracać uwagi na dietę. Powrót do formy po ciąży zajął mi, i w pierwszej, i drugiej. Nie wierzę w szybkie chudnięcie, w szybkie rewolucje zmian wyglądu. Dobra dieta i ruch - nie da się wrócić po ciąży do formy bez ruchu. 3-4 razy w tygodniu porządny spacer albo najlepiej bieg, albo ćwiczenia - to jest to co powoduje, że coraz szybciej wracamy do formy po ciąży. Chociaż muszę przyznać, dopóki karmiłam piersią, a to był w jednym i drugim przypadku ponad rok, to te zmiany były prawie niezauważalne. Dopiero jak skończyłam karmić, to nabrały rozpędu - mówi Małgorzata Idealna recepta na szczupłą figurę? Zobacz: Rozenek nie boi się już mówić o związku. Na balu TVN padło przełomowe wyznanie Małgorzata Rozenek po raz pierwszy z Radkiem Majdanem na balu TVN: