Małgorzata Rozenek pochwaliła się swoim nowym talentem. Fani: "Tylko pozazdrościć"

Małgorzata Rozenek pochwaliła się zaskakującym zdjęciem i wspomina o czterech chłopakach. Jak wiadomo gwiazda ma trzech synów. Czyżby przyszedł czas na kolejne dziecko? Sytuacja szybko się wyjaśniła i okazuje się, że Małgorzatę Rozenek i jej rodzinę odwiedził syn jej brata Mishy Kostrzewskiego. Co za spotkanie! Małgorzata Rozenek opublikowała zdjęcie z synem Mishy Kostrzewskiego i ogłasza nowinę! Małgorzata Rozenek jest mamą trójki dzieci i nie ukrywa, że ma doskonały kontakt ze swoim bratem Mishą Kostrzewskim, który jeszcze niedawno był jurorem w programie "You Can dance" w TVP2. Mężczyzna na co dzień związany jest z tańcem i podobnie, jak Małgorzata Rozenek skończył szkołę baletową. Jakiś czas temu tancerz rozstał się z żoną, z którą ma trójkę dzieci: Ninę, Elisabeth i Yanna. Michał "Misha" Kostrzewski znalazł już nową miłość w Polsce i po 30 latach spędzonych we Francji wrócił do kraju, a jego dzieci nadal mieszkają za granicą. Teraz Małgorzata Rozenek opublikowała zdjęcie z synem swojego brata Yannem, który najwyraźniej część wakacji spędza w Polsce, gdzie obecnie mieszka jego tata. Od kilku dni jest u nas @ktrz_yann syn mojego brata,największy przyjaciel mojego syna @s_rozenek😁 Yann uwielbia jazdę na rowerze i potrafi na nim czynić cuda 😜 wiec teraz do moich 4 chłopaków dołączył piąty 😁💁‍♀️ na szczęście jest Franceska 😂😂😂 miłego dnia dla wszystkich ☀️ - napisała Małgorzata Rozenek. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Małgorzata...