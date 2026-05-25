Walkę z rakiem Jessie J śledziła rzesza fanów z całego świata. Ona sama starała się na bieżąco dzielić kluczowymi informacjami i relacjonować postępy w leczeniu. Nie mogła więc ominąć i takiej wiadomości. Jak się okazało, poddała się kontrolnym badaniom, które pozwoliły postawić jasną diagnozę.

Jessie J usłyszała diagnozę

W ubiegłym roku Jessie J, 38-letnia brytyjska wokalistka znana z hitów "Price Tag", "Bang Bang" i "Flashlight", poinformowała, że wykryto u niej raka piersi we wczesnym stadium.

Zawsze dzieliłam się wszystkim, przez co przechodziłam w życiu. Przed wydaniem ''No Secrets'' zdiagnozowano u mnie raka piersi we wczesnym stadium. Podkreślam słowo ''wczesny'' i się go trzymam, ale - tak czy inaczej - rak jest do bani

Po diagnozie przeszła mastektomię. Choć zabieg pozwolił wyeliminować chorobę, po operacji mierzyła się z konsekwencjami, w tym z bólem i długą rekonwalescencją. To był czas, w którym codzienność trzeba było układać na nowo: od odpoczynku, przez wsparcie bliskich, po zwykłe czynności, które nagle przestają być oczywiste.

Nowe informacje ws. stanu Jessie J

W ostatnich dniach Jessie J nie ukrywała, że zbliżające się badania kontrolne wywołują w niej ogromne napięcie. Po miesiącach życia w niepewności dostała potwierdzenie, że może złapać pełniejszy oddech. W emocjach po wynikach przyznała, że długo płakała, a potem poczuła, jakby po raz pierwszy od roku naprawdę zeszło z niej powietrze.

Mam już wyniki. Jestem wolna od raka. Płakałam przez wiele godzin, a potem po raz pierwszy od roku wypuściłam powietrze

W ostatnich miesiącach wokalistka regularnie przypominała swoim obserwującym, żeby nie bagatelizować sygnałów z ciała i reagować na niepokojące objawy.

