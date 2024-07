Radosław Majdan skomentował słynny już gest Roberta Lewandowskiego, kiedy to po strzelonej bramce włożył piłkę pod koszulkę i trzymał palec w buzi, co miało przypominać ssanie dziecięcego smoczka. Właśnie w taki sposób Robert ogłosił światu, że jego żona spodziewa się dziecka. Sam piłkarz już po meczu przyznał, że pokazując ten gest chciał podzielić się z fanami radosną nowiną. Jak zachowanie Roberta Lewandowskiego skomentował Radosław Majdan? Był zaskoczony, kiedy zobaczył go z piłką pod koszulką?

Jest to zamanifestowanie radości. Strzelenie bramki jest do tego dobrym momentem. Zawodnik, który strzela bramkę a żona jest w ciąży, robi właśnie coś w stylu Roberta, naśladując dziecko, smoczek. (...) Jest też taki gest, że robi się kołyskę, ale to już po narodzinach.

Co jeszcze powiedział nam Radosław Majdan? Posłuchajcie sami!

