Maja Hyży zabrała córkę na ściankę i wybrały takie same stylizacje! 

Maja Hyży dwa tygodnie temu po raz trzeci została mamą. 13 lipca gwiazda pochwaliła się pierwszym zdjęciem z córeczką i zdradziła, że dziewczynka ma na imię Antonina: Nasz Aniołek jest już z Nami🥰 Antosia jest darem od Aniołów 😇 A ja najszczęśliwszą matką na ziemi🥰- napisała szczęśliwa Maja Hyży. Teraz młoda mama postanowiła wybrać się z córeczką na salony. Niedawno na podobny krok zdecydowała się Małgorzata Rozenek i zabrała Henia na premierę książki . Zobaczcie, jak Maja Hyży wygląda dwa tygodnie po porodzie! Maja Hyży debiutuje na salonach po porodzie Maja Hyży wybrała się na premierę perfum, które promuje. Młoda mama zabrała ze sobą córeczkę. Antonina jeździ w wózku marki Cybex za prawie 7 tyś. zł . Piosenkarka zdecydowała się na różowo-pomarańczową sukienkę, która idealnie pasowała do kwiecistego wózka. Młoda mama wygląda doskonale dwa tygodnie po porodzie i wygląda na to, że czuje się świetnie. Niedawno w relacjach na Instastories poruszyła temat macierzyństwa i cesarskiego cięcia. Jak widać artystka szybko wróciła do formy i podczas wyjścia z córeczką chętnie posyłała uśmiechy fotoreporterom. Tylko spójrzcie na te urocze zdjęcia! Zobacz także: Jakie wózki dla swoich dzieci wybrały gwiazdy? Joanna Krupa za mniej niż 500 zł, za to Janachowska i Lewandowska... Zobaczcie!