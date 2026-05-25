Janachowska powiedziała mężowi o ciąży po kilku miesiącach. Zaskoczyła

W maju Izabela Janachowska wywołała duże poruszenie w mediach społecznościowych. Za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiła, że po raz drugi zostanie mamą. Warto przypomnieć, że to w maju 2019 roku na świat przyszło jej pierwsze dziecko. Wówczas razem z Krzysztofem Jabłońskim powitali w rodzinie Christophera Alexandra. Wiemy już, że chłopiec będzie miał rodzeństwo. Izabela Janachowska opowiedziała o niecodziennych okolicznościach, w jakich jej mąż dowiedział się o ciąży.

Izabela Janachowska ukrywała ciążę przed mężem

W poniedziałek, 25 maja Izabela Janachowska odwiedziła studio „Pytania na śniadanie”. Opowiedziała o wielkich zmianach w życiu osobistym. Zaczęła od dużego zaskoczenia. Ujawniła, że jej mąż dowiedział się o ciąży, gdy była już w czwartym miesiącu. Gwiazda nie ukrywała, że wszystko wyglądało nieco inaczej niż wtedy, gdy była w pierwszej ciąży.

Mogę zaskoczyć was tutaj troszeczkę, bo mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży od samego początku bardzo mocno przechodziliśmy przez to razem i on wiedział może nawet wcześniej ode mnie. Natomiast teraz długo go trzymałam - nie chcę powiedzieć niepewności - w jakiejś nieświadomości powiedziała Janachowska.

W dalszej części rozmowy gwiazda przyznała, że ze względu na problemy z zajściem w ciążę wolała poczekać z dzieleniem się tą ważną informacją. Najpierw sama chciała mieć pewność, żeby potem ze spokojem przekazać mężowi radosną nowinę.

Ja wiedziałam, on nie wiedział. W tej drugiej ciąży jest jednak inaczej. Pomyślałam sobie, że poczekam do takiego momentu, kiedy wszystko będzie już pewne, bezpiecznie. Nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I pomyślałam, że poinformuję go, jak już to będzie takie pewne, sprawdzone i gotowe wyjaśniła.

Warto przypomnieć, że niedawno Izabela Janachowska odezwała się do fanów po ogłoszeniu ciąży. Wiadomość o powiększeniu rodziny gwiazdy wywołała duże zamieszanie wśród internautów, którzy z wypiekami na twarzy czekają na kolejne sesje zdjęciowe.

Tak Izabela Janachowska powiedziała mężowi o ciąży

Opowiadając o przygotowaniach do powiększenia rodziny, Izabela Janachowska ujawniła, że jej mąż dowiedział się o tym w niecodzienny sposób. Gwiazda przygotowała specjalną wiadomość multimedialną, którą przesłała Krzysztofowi Jabłońskiemu w Wielkanoc. Chciała, by to był prezent na święta. Dodała, że oboje ze względu na pracę spędzają mnóstwo czasu w telefonie, dlatego uznała, że właśnie tak zakomunikuje ukochanemu, że jest w ciąży.

Dowiedział się w czwartym miesiącu. To był taki prezent Wielkanocny. Po prostu przygotowałam dla niego w wersji multimedialnej informację, że będzie więcej bucików w domu. Jeden plus jeden plus jeden nie równa się trzy, tylko równa się cztery. Usiedliśmy razem i powiedziałam: „Zerknij w telefon, coś fajnego wysłałam” przekazała.

