Choć w mediach społecznościowych Dominika Rybak jest aktywna już od kilku lat, dopiero udział w "Królowej przetrwania" przyniósł jej największą rozpoznawalność. Influencerka zwyciężyła, a niedawno stanęła przed kolejnym wyzwaniem - walką na gołe pięści. Nim emocje zdążyły opaść, ogłosiła kolejną wiadomość.

Dominika Rybak wygrała "Królową przetrwania"

3. edycja "Królowej przetrwania" dostarczyła widzom sporo skrajnych emocji, a wielki finał przyniósł ich eskalację. Podczas ostatecznego starcia liczył się czas, odporność i chłodna głowa. Rybak najszybciej uporządkowała finałową układankę i to ona jako pierwsza domknęła wszystkie trzy ostatnie próby, pieczętując zwycięstwo na Lwiej Skale. Gdy emocje opadły, to właśnie ją przywitała prowadząca program Małgorzata Rozenek, a chwilę później zwyciężczyni odebrała czek na 75 tysięcy złotych.

W finałowej rozgrywce rywalizacja była mocno obsadzona. Obok Rybak do decydującego etapu doszły Felicjańska, Sivokha i Pniewska, a każdy błąd kosztował podwójnie, bo końcówka sezonu nie wybaczała potknięć. Zwyciężczyni mogła być jednak tylko jedna i została nią Dominika Rybak, która kilka dni po emisji finału stanęła do walki w nowej federacji, której twarzą jest Sandra Kubicka. To jeszcze nie wszystko.

Wielka radość w domu Dominiki Rybak

Choć późniejszej walki na gołe pięści Dominika Rybak nie wygrała, miała powód do świętowania i to nie byle jaki. Akurat w tym czasie przypadła bowiem jej pierwsza rocznica ślubu! Gdy emocje nieco opadły, influencerka podzieliła się na Instagramie zdjęciem z mężem z ceremonii, a pod nim napisała:

Rok temu spontanicznie postanowiliśmy się ohajtać i wyjechać do Tajlandii, to była kumulacja dwóch najlepszych decyzji jakie do tej pory w życiu podjęłam i z okazji rocznicy życzę nam w zasadzie kontynuowania tego, co już mamy, bo mamy wszystko co do szczęścia potrzebne i więcej nie trzeba. I niech ten stan trwa jak najdłużej

Post zalała lawina życzeń i pełnych serdeczności słów.

Zobacz także: Julia z "Love is blind" wyjawiła prawdę o Kamilu. Broni mamy po bezlitosnych komentarzach internautów

Jacek z "Love is Blind: Polska" przerywa milczenie po Reunion. Wymowne nagranie