Sandra Kubicka jest w związku. Wygadała się

Sandra Kubicka w nowym wywiadzie dla „Fight mode” potwierdziła, że jest w związku. Modelka usłyszała wprost pytanie o partnera i odpowiedziała bez wahania, dodając od razu, że jej ukochany nie jest zazdrosny. To jej pierwsza tak jasna deklaracja po rozstaniu z Aleksandrem Baronem.

W rozmowie prowadzonej w ramach „Fight mode” Sandra Kubicka została zapytana wprost o życie uczuciowe. Tym razem nie było miejsca na niedopowiedzenia: modelka jasno potwierdziła, że nie jest singielką. W tym samym wątku dorzuciła krótki, ale mocny szczegół o partnerze. Podkreśliła, że nie ma on w sobie zazdrości. Kubicka nie zdradziła jednak, kim jest partner i nie wchodziła w detale dotyczące tej relacji.

Wątek związku pojawił się przy okazji rozmowy o wiadomościach prywatnych w mediach społecznościowych. Sandra Kubicka zaznaczyła, że od mężczyzn dostaje ich bardzo mało, a wśród obserwujących dominują kobiety. Wskazała nawet konkretną proporcję: 98 proc. jej odbiorczyń to właśnie kobiety.

Nie, DM-ów nie dostaję prawie w ogóle od facetów odpowiedziała Kubicka.

A masz faceta? dopytał reporter.

Tak, jestem w związku. Spokojnie, on nie jest w ogóle zazdrosnym typem, poza tym nikt do mnie nie wysyła DM-ów z facetów. Ja mam 98 proc. kobiet obserwujących mnie ogłosiła celebrytka.

Ta wiadomość wywołała spore poruszenie, zwłaszcza że w maju Alek Baron pokazał wspólne zdjęcie z Sandrą Kubicką.

Sandra Kubicka w 2026 roku rozwiodła się z Aleksandrem Baronem

Deklaracja o nowym związku wybrzmiewa mocniej, gdy przypomnieć, że w połowie marca małżeństwo Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona formalnie przeszło do historii. Druga rozprawa rozwodowa miała trwać około dwóch godzin i podobno przebiegała spokojnie, bez napięć i uszczypliwości. To kontrast wobec pierwszej rozprawy, którą relacjonowano jako znacznie bardziej gwałtowną.

Dziś w centrum ich wspólnej codzienności jest przede wszystkim dwuletni Leoś. Po rozwodzie oboje mają utrzymywać poprawne relacje właśnie ze względu na dziecko. W tym kontekście pojawił się też gest ze strony Barona: w mediach społecznościowych miał podziękować Kubickiej za to, jak zniosła narodziny ich pierwszego syna.

