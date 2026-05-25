Ostatni odcinek pierwszej polskiej edycji "Love is Blind" wyemitowano na platformie Netflix 24 maja 2026 roku, na nowo rozbudzając zarówno media, jak i internautów, którzy nie szczędzili komentarzy na temat produkcji. Fani formatu nie szczędzili szczerych opinii nie tylko na temat samych uczestników oraz ich miłosnych wyborów, lecz także prowadzących, czyli Zofii Zborowskiej i jej męża Andrzeja Wrony. Jak według internautów poradzili sobie w nowej roli?

Informacja o pierwszej edycji "Love is Blind" szybko obiegła media, zwiastując ogromne zainteresowanie formatem. Po wyemitowaniu przez Netflix wszystkich odcinków zapowiadane emocje stały się faktem. Wielu widzów zdecydowało się na bieżąco komentować losy uczestników matrymonialnego eksperymentu, choć nie zabrakło też opinii na temat samych prowadzących.

Po ostatnim odcinku pierwszej serii "Love is Blind. Polska" zatytułowanym "Reunion" w sieci pojawiły się komentarze nie tylko na temat uczestników, którzy mieli okazję zobaczyć się przed kamerami kilka miesięcy po nagraniu właściwej części programu i opowiedzieć widzom o ich aktualnym życiu. Rozmowy w studiu moderowała para prowadzących, czyli Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Choć oboje mają za sobą rzesze fanów, to chwilę po premierze ostatniego odcinka programu na platformie X zaczęły pojawiać się negatywne komentarze na temat ich roli w show.

Oni są tak mało charyzmatyczni i nijacy, a ich wystąpienia przed kamerą są strasznie niezręczne.

Nie podoba mi się Zosia i jej mąż jako prowadzący pisali internauci.

Nie zabrakło też zwrócenia uwagi na konkretne zarzuty wobec zachowania prowadzących "Love is Blind" w odcinku "Reunion".

Boże, jakie te Wrony są nijakie, nie potrafią jakoś ciekawie tego poprowadzić, pytanie-odpowiedź i kolejne pytanie.

No tragicznie to wyszło. Były takie niezręczne momenty ciszy, jakby nie mogli tego wyciąć w montażu czytamy komentarze użytkowników 'X'.

Zofia Zborowska zwróciła się do telewidzów w ostatnim odcinku "Love is Blind"

W ostatnim odcinku "Love is Blind. Polska" prowadząca zwróciła się również bezpośrednio do widzów, zwracając uwagę na hejt, z jakim mierzą się uczestnicy show. Podkreśliła, że zdecydowali się na odważny krok pokazania swoich uczuć przed polską publicznością, a ostre komentarze w nich wymierzane obarczone są dużym ryzykiem.

Bardzo, bardzo chcielibyśmy was poprosić o to, żeby pamiętać, że po drugiej stronie ekranu są prawdziwi ludzie z prawdziwymi uczuciami, emocjami powiedziała Zborowska.

