Drugi świadek, który po raz pierwszy zdecydował się opowiedzieć o dramacie Magdaleny Żuk w Egipcie, w rozmowie z TVN24 zdradził, że o problemach z kobietą poinformował ich rezydent wycieczki.

Rezydent przyszedł po kolacji do nas do stolika i mówi: słuchajcie, mam kłopot z tą młodą dziewczyną. Trzeba jakoś na nią uważać, bo ona dziwnie się zachowuje. No, ja mówię: ja też to zauważyłem. No i cóż. No i to tak... tak się zaczęło. W pewnym momencie zobaczyliśmy ją, jak schodziła na dół do plaży, takim krokiem, powolutku, tanecznym krokiem. Tak jakby była gdzieś w innym świecie. Któraś z dziewczyn nawet krzyknęła: Magda, chodź do nas, Magda... Nic nie reagowała i poszła dalej. Zrobiła takie koło wokół jakby hotelu. Zatrzymała się, zdjęła bluzkę, była bez stanika... Założyła tę bluzkę za parę kroków, znowu poszła.