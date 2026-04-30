Marta Nawrocka towarzyszyła Karolowi Nawrockiemu podczas oficjalnej wizyty w Republice Chorwacji, gdzie odbywają się wydarzenia związane z XI Szczytem oraz Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. W Dubrowniku wzięła udział w spotkaniu współmałżonków przywódców państw obecnych na szczycie, a w programie znalazły się także punkty oficjalne i wspólne wyjścia. Wśród uczestniczek pojawiła się również Agata Kornhauser-Duda, była pierwsza dama.

Marta i Karol Nawroccy polecieli do Chorwacji. Wzięli udział w oficjalnej wizycie

Wydarzenia towarzyszące szczytowi miały bardzo konkretny rytm: oficjalne spotkania, rozmowy w kuluarach i elementy programu zaplanowane tak, by goście mogli zobaczyć miasto, które regularnie przyciąga uwagę świata. Dubrownik, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jest wskazywany jako najczęściej odwiedzane przez turystów miasto w Chorwacji.

W ramach wspólnego programu współmałżonki uczestników szczytu zwiedzały historyczne miejsca. Na trasie znalazła się Brama Pile z XV wieku, czyli główne wejście do Starego Miasta. Kolejnym przystankiem był Klasztor Franciszkanów z XIV wieku, gdzie działa apteka „Male braće” funkcjonująca nieprzerwanie od 1317 roku. To dokładnie ten rodzaj punktów, które w naturalny sposób łączą oficjalny format wydarzenia z bardziej miękką, wizerunkową stroną wizyty.

Nie zabrakło też wieczornej części programu. Marta Nawrocka uczestniczyła w uroczystej kolacji zorganizowanej przez Marijanę Grlić Radman, żonę Ministra Spraw Zagranicznych i Europejskich Chorwacji. Wśród zaproszonych gości były również: Diana Nausėdienė, Iulia Burunciuc, Liz Atkinson-Wright oraz Trinn Hussar, a także Agata Kornhauser-Duda.

Warto przypomnieć, że para prezydencka szybko wróciła do Polski. W środę, 29 kwietnia Marta i Karol Nawroccy pojawili się na pogrzebie Łukasza Litewki. Na początku uroczystości prezydent RP wręczył ojcu zmarłego posła odznaczenie, które pośmiertnie przyznał Litewce.

Marta Nawrocka i Agata Duda w podobnych stylizacjach w Chorwacji. Wypadły jak siostry?

W Dubrowniku uwagę szybko przejęły nie tylko wydarzenia, ale i styl. Marta Nawrocka postawiła na klasykę: biała marynarka zestawiona z czarnymi spodniami i czarną koszulą. Agata Kornhauser-Duda zdecydowała się na zbliżoną, spokojną paletę barw, ale zamiast spodni wybrała zwiewną sukienkę w kolorze ciemnego brązu. Najbardziej czytelny wspólny mianownik? Apaszki, które dodały stylizacjom charakteru. Zarówno pierwsza dama, jak i jej poprzedniczka zaprezentowały dość podobny look, co nie umknęło uwadze internautów.

Spotkanie ze współmałżonkami uczestników XI Szczytu Inicjatywy Trójmorza w Chorwacji. W trakcie wspólnego programu w Dubrowniku miałyśmy okazję do rozmów o współpracy i inicjatywach budujących więzi między naszymi krajami, a także do wymiany doświadczeń w zakresie projektów społecznych oraz wsparcia lokalnych społeczności napisała w mediach społecznościowych Marta Nawrocka.

Zobacz także:

Nawrocka i Duda w Dubrowniku. Zaskoczył stylizacjami ALICJA STEFANIUK/KPRP

