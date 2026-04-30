Na "Farmie" panuje nerwowa atmosfera. W końcu do wielkiego finału zostały ostatnie dni. Farmerzy mają za sobą już ostatnie zadanie tygodnia, a Beata i Szymon pożegnali się z nimi na dobre. Z pojedynku odpadł Rafał. Teraz okazuje się, że pomiędzy Karoliną a Agnieszką dojdzie do ostrej wymiany zdań i przedrzeźniania się. O co poszło?

Konflikt między Karoliną a Agnieszką na "Farmie"

Po tym, jak Rafał odpadł z programu, widzowie zastanawiają się czy teraz przypadkiem to Paulina nie wyrzuci Agnieszki i Karoliny z "Farmy". "Starzy" farmerzy w teorii woleliby jednak pozbyć się świeżaków przed finałem. Według nich są w programie zbyt krótko, by móc walczyć o główną wygraną w głosowaniu widzów. Jednak czy tuż przed finałem nie dojdzie do rewolucji?

Produkcja pokazała właśnie nowy fragment "Farmy", na którym Karolina ścięła się z Agnieszką. Atmosfera zdecydowanie jest napięta.

Specjalistka się odezwała od psychologii. Wystarczy, że Janosik zajechany. Ty się nie daj, Ola, nie bądź jak Janosik. Ja Cię nie wydymam, jestem Twoją przyjaciółką zaczęła Karolina, dokuczając Agnieszce.

Nie wydaje mi się, żebym do Ciebie mówiła odpowiedziała Agnieszka.

Szybko doczekała się kontry:

Oj dziewczyno, dorośnij w końcu. I nie tłumacz wszystkiego grą. W życiu też tak tłumaczysz? Sorry, to jest gra. Teraz będzie nowe powiedzenie. To jest gra.

"Może Ty w życiu grasz" dopiekła Karolinie Agnieszka.

Ja właśnie nie gram. Ja tu nie gram. Akurat ja tu nie gram.

Karolina nie wytrzymała:

Nie mierz wszystkich swoją miarą. Nie żyję w twoim świecie. Więc mnie nie oceniaj

"No dzięki Bogu" - zakończyła Karolina.

Widzowie o spięciu między Karoliną a Agnieszką na "Farmie"

Wygląda na to, że widzowie "Farmy" stawiają się po stronie Karoliny. Nie szczędzą komentarzy:

Brawo Karolina, ten Agniesi fałszywy uśmieszek pod noskiem jest ironiczny. Agniesia tylko chodzi i kmini, gdzie widzi lepsze schronienie to tam leci i wywala po trupach tłumacząc się, że to gra.

Czysta prawda o Agnieszce, brawo Karolina, czytasz ją bardzo trafnie

Karolina jest dobra, szacun za tę bezpośredniość

Karolina. Brawo. wreszcie Agnieszka usłyszała prawdę. Ona i Dominika powinny do walki wreszcie dojść, a nie ciągle się ślizgają. Kto tu o grze mówi Aga, weź serio komentowali.

Jesteście ciekawi nowego odcinka "Farmy"?

Zobacz także: