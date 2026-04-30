W oglądanie "Farmy" zaangażowani są nie tylko widzowie ale także prowadzące. Ilona Krawczyńska musiała zabrać głos po ostatnim odcinku i wypowiedzieć się na temat relacji Karoliny i Aksela. Nagle poruszyła także temat pozostałych uczestników.

Ilona Krawczyńska z "Farmy" o Akselu i Karolinie

Odpadnięcie Rafała z "Farmy" wywołało niemałe poruszenie w sieci. Na planie pozostało już niewielu farmerów, a już w przyszłym tygodniu dowiemy się do kogo trafią "złote widły" i nagroda główna. Tuż po wczorajszym odcinku głos zabrała Ilona Krawczyńska, która nie mogła przejść obojętnie wobec relacji Aksela i Karoliny:

Skończył się właśnie odcinek ''Farmy'', właśnie trwa na profilu @farmapolsat live z uczestnikiem, który opuścił program. Pewnie osoby, które oglądały odcinek, widziały jak Karolina i Aksel uprawiali zapasy. Uwielbiam ten duet! Między nimi raczej zgrzytało niż iskrzyło! A z czasem zmienili się w rodzeństwo. Ona - starsza siostra, on - młodszy zwariowany brat! Uwielbiam ich scenę, to jest scena ICONIC z tej edycji Farmy - gdy Aksel dowiedział się, że źrebię to jednak kucyk. I ja zmontowałam z tego filmik.

Ilona Krawczyńska fragment rozmowy Aksela i Karoliny na "Farmie" wmontowała we fragment z bajki "Shrek" i trzeba przyznać, że całość wyszła całkiem zabawnie.

Ja tak kocham tę ich rozmowę! Jak Karolina tłumaczy Akselowi, że to kucyk, że to mały konik. I zawsze jak to słyszałam to miałam w głowie pomysł na filmik! Zmontowałam go i wrzucę Wam w następnej storce - tak z dystansem. I nie odbierzcie tego, jako faworyzowanie!

Ilona Krawczyńska z "Farmy" tłumaczy się

Ilona Krawczyńska ma świadomość, że każde jej słowo może być rozbierane na czynniki pierwsze przez widzów, dlatego od razu postanowiła zabrać głos ws. opinii na temat uczestników "Farmy":

Uwielbiam wszystkich uczestników Farmy! Nie wiem, jak można ich oceniać po 45 minutach odcinka! To fajni pozytywni ludzie, nie da się ich poznać, oglądając program. Nie ma się co dziwić, że czasami wybuchną, że wyjdzie z nich wk*rwienie - są głodni, zmęczeni, stęsknieni, nie wiedzą, komu ufać. Są tam kilkadziesiąt dni! My też k*rwniemy, gdy ktoś nam zajedzie drogę, to nie znaczy, że krzyczymy cały dzień!

Zobacz także:

fot. Instagram @siostry_adihd

Do tego fragmentu z "Farmy" odnosiła się Ilona Krawczyńska.