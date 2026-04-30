Była na pogrzebie Łukasza Litewki: "Wydarzyło się coś, czego nie potrafię wytłumaczyć"
Pogrzeb Łukasza Litewki miał państwowy charakter i odbył się w Sosnowcu, w kościele św. Joachima. Wśród żałobników pojawili się politycy oraz tłumy, który ceniły posła, za jego dobre serce. Sieć zalała także fala poruszających wpisów ku pamięci posła. Najmocniej poruszył jednak wpis Julii Białas, chorej na miopatię, która opisała symboliczny moment, który wydarzył się podczas ostatniego pożegnania.
W środę Sosnowiec zatrzymał się na chwilę dla Łukasza Litewki. Państwowe uroczystości pogrzebowe posła Nowej Lewicy odbyły się w kościele św. Joachima, a przed świątynią od południa gromadziły się tłumy, które chciały pożegnać polityka. Wśród żałobników pojawili się zarówno przedstawiciele świata polityki, jak i osoby znane z show-biznesu, a także Ci, którzy po prostu cenili jego dobre serce. Wśród żałobników znalazła się także Julia, która niewiele wcześniej mogła liczyć na pomoc Łukasza Litewki.
Wyjątkowy moment na pogrzebie Łukasza Litewki
W mediach społecznościowych po pogrzebie pojawiło się wiele pożegnań, ale szczególnie mocno wybrzmiał wpis Julii Białas prowadzącej fanpage "Miopatia oczami Julki". Dziewczyna zmaga się z rzadką chorobą, miopatią centronuklearną. To właśnie w jej historii widać, jak realne potrafi być wsparcie polityka w sytuacji, w której liczy się każda pomoc.
Julia Białas przypomniała, że dzięki zaangażowaniu Łukasza Litewki udało się zorganizować jej wyjazd na turnus rehabilitacyjny. W swojej relacji z uroczystości opisała moment, który zapamięta na długo:
Wczoraj, wśród tłumu ludzi, którzy przyszli pożegnać Pana Łukasza, byłam też ja… Przyszłam odprowadzić Cię w tę ostatnią drogę i oddać Ci hołd' I nagle wydarzyło się coś, czego nie potrafię wytłumaczyć… Karawan z Tobą zatrzymał się dokładnie przy bramkach, w tym samym miejscu, w którym stałam z rodzicami. Jakby na chwilę… dla mnie. W tej jednej ciszy było wszystko. Wiem, że Ty wiesz… Do zobaczenia
Dla niej ten drobny szczegół stał się symbolicznym, cichym pożegnaniem, bez słów i bez gestów, za to z emocjami, które trudno uporządkować.
Właśnie takie opowieści najmocniej wybrzmiewają w dniu pogrzebu, bo pokazują człowieka poza funkcją i politycznym szyldem. Nie chodzi o wielkie deklaracje, tylko o konkret, który zostaje z kimś na lata. Dla części osób obecnych w Sosnowcu ten dzień był pożegnaniem posła, dla Julii Białas także pożegnaniem kogoś, kto w ważnym momencie stanął obok.
Okoliczności tragicznej śmierci Łukasza Litewki
Łukasz Litewka zginął w czwartek 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Jechał na rowerze, gdy uderzył w niego samochód nadjeżdżający z przeciwnego pasa ruchu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Prokuratura podała także oficjalne przyczyny śmierci Łukasza Litewki:
Łukasz Litewka zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych. Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Facebook i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.