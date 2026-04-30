W środę Sosnowiec zatrzymał się na chwilę dla Łukasza Litewki. Państwowe uroczystości pogrzebowe posła Nowej Lewicy odbyły się w kościele św. Joachima, a przed świątynią od południa gromadziły się tłumy, które chciały pożegnać polityka. Wśród żałobników pojawili się zarówno przedstawiciele świata polityki, jak i osoby znane z show-biznesu, a także Ci, którzy po prostu cenili jego dobre serce. Wśród żałobników znalazła się także Julia, która niewiele wcześniej mogła liczyć na pomoc Łukasza Litewki.

Wyjątkowy moment na pogrzebie Łukasza Litewki

W mediach społecznościowych po pogrzebie pojawiło się wiele pożegnań, ale szczególnie mocno wybrzmiał wpis Julii Białas prowadzącej fanpage "Miopatia oczami Julki". Dziewczyna zmaga się z rzadką chorobą, miopatią centronuklearną. To właśnie w jej historii widać, jak realne potrafi być wsparcie polityka w sytuacji, w której liczy się każda pomoc.

Julia Białas przypomniała, że dzięki zaangażowaniu Łukasza Litewki udało się zorganizować jej wyjazd na turnus rehabilitacyjny. W swojej relacji z uroczystości opisała moment, który zapamięta na długo:

Wczoraj, wśród tłumu ludzi, którzy przyszli pożegnać Pana Łukasza, byłam też ja… Przyszłam odprowadzić Cię w tę ostatnią drogę i oddać Ci hołd' I nagle wydarzyło się coś, czego nie potrafię wytłumaczyć… Karawan z Tobą zatrzymał się dokładnie przy bramkach, w tym samym miejscu, w którym stałam z rodzicami. Jakby na chwilę… dla mnie. W tej jednej ciszy było wszystko. Wiem, że Ty wiesz… Do zobaczenia

Dla niej ten drobny szczegół stał się symbolicznym, cichym pożegnaniem, bez słów i bez gestów, za to z emocjami, które trudno uporządkować.

Właśnie takie opowieści najmocniej wybrzmiewają w dniu pogrzebu, bo pokazują człowieka poza funkcją i politycznym szyldem. Nie chodzi o wielkie deklaracje, tylko o konkret, który zostaje z kimś na lata. Dla części osób obecnych w Sosnowcu ten dzień był pożegnaniem posła, dla Julii Białas także pożegnaniem kogoś, kto w ważnym momencie stanął obok.

Okoliczności tragicznej śmierci Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął w czwartek 23 kwietnia w wypadku drogowym w Dąbrowie Górniczej. Jechał na rowerze, gdy uderzył w niego samochód nadjeżdżający z przeciwnego pasa ruchu. Śledczy badają okoliczności zdarzenia. Prokuratura podała także oficjalne przyczyny śmierci Łukasza Litewki:

Łukasz Litewka zmarł wskutek obrażeń w obrębie kończyn dolnych. Doszło do przecięcia kluczowych arterii i w konsekwencji do wykrwawienia

Zobacz także: