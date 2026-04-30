Zachowanie niektórych polityków podczas pogrzebu Łukasza Litewki wywołało ogromne oburzenie w sieci. Dariusz Matecki nie wytrzymał i publikując zdjęcia w sieci zapytał:

Agnieszko Dziemianowicz-Bąk, co was tak bawiło na pogrzebie?

Pogrzeb Łukasza Litewki

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki odbyły się 29 kwietnia w Sosnowcu, podczas mszy w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima, a potem w czasie konduktu żałobnego. W ostatniej drodze Łukaszowi Litewce towarzyszyli politycy z różnych stron sceny politycznej. Wśród obecnych wymieniano m.in. prezydenta Karola Nawrockiego z żoną Martą, premiera Donalda Tuska oraz marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Z relacji osób uczestniczących w pożegnaniu wynika, że sama uroczystość w kościele miała podniosły charakter i trwała około półtorej godziny. Potem emocje przeniosły się na zewnątrz, gdzie uczestnicy ruszyli w kondukcie. I właśnie ten moment, już poza kościelną ciszą, stał się paliwem dla internetowej awantury.

Skandal po pogrzebie Łukasza Litewki. Jedno nagranie i lawina komentarzy

Wkrótce po pogrzebie w sieci zaczęły krążyć ujęcia z udziałem polityków Nowej Lewicy. Część komentatorów i polityków prawicy uznała, że zachowanie uchwycone na nagraniach jest nie na miejscu jak na okoliczności, w których powinny dominować powaga i skupienie.

Do najmocniej komentujących należał Dariusz Matecki, który publikował materiały i przekonywał, że na pogrzebie obowiązują jasne granice zachowania. W podobnym tonie wypowiadał się także Konrad Berkowicz, udostępniając ujęcia z ironicznym podpisem. Wątek szybko przestał dotyczyć samego wydarzenia, a zaczął żyć własnym życiem: jedni bronili prawa do emocji i spontanicznych reakcji, inni podkreślali, że osoby pełniące państwowe funkcje powinny szczególnie uważać na gesty i miny w takich chwilach.

Politycy Lewicy nie zostawili tego bez odpowiedzi. Z ich strony padły zarzuty, że krążące w internecie materiały mogły zostać pokazane w sposób wyrwany z kontekstu, a nawet przerobione. Katarzyna Kotula wprost wskazywała na możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji do modyfikacji zdjęcia. Tomasz Trela w rozmowie z "Faktem" komentował:

Czepianie się, że ktoś podczas dwóch godzin poza Kościołem zrobił jakiś uśmiech albo minę, to nie przystoi

Krzysztof Gawkowski o swoim zachowaniu podczas pogrzebu Łukasza Litewki

Krzysztof Gawkowski przyłapany na rozmowie z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, skomentował sprawę w rozmowie z "Faktem":

Podczas pogrzebu poleciała mi łza, a w trakcie konduktu rozmawiałem z różnymi ludźmi i wspominaliśmy Łukasza Litewkę

Najostrzej brzmiała krytyka wobec samego nakręcania sporu w dniu pogrzebu. Anita Kucharska-Dziedzic w rozmowie z "Faktem" oceniała, że:

''Powinni się po prostu wstydzić''. Później dodała: ''Robienie transmisji, żeby się podłączyć pod zasięgi medialne, które dotyczą Łukasza Litewki i jego dzieła, jest to po prostu niesmaczne''

