Będzie druga sekcja zwłok Magdaleny Żuk. Sprawą śmierci Polki w Egipcie żyje cała Polska. Media od kilku dni pokazują nowe nagrania, na których możemy zobaczyć co działo się w egipskim szpitalu, gdzie 27-latka miała wyskoczyć z okna, co miało doprowadzić do jej późniejszej śmierci. Sprawą Magdaleny Żuk zainteresował się sam Zbigniew Ziobro, który w rozmowie z TVP Info przyznał, że polscy prokuratorzy będą badać wątek handlu ludźmi.

Zbigniew Ziobro o sprawie Magdaleny Żuk

Minister Sprawiedliwości przyznał, że w sekcji zwłok Magdaleny Żuk w Egipcie brali udział polski prokurator i medyk sądowy. Okazuje się, że pomimo przeprowadzonych badań, polskie władze planują drugą sekcję już w kraju.

Polskie prawo wymaga, aby w kraju przeprowadzić ponowną sekcję zwłok Magdaleny Żuk w związku z jej śmiercią w Egipcie- mówił Zbigniew Ziobro w TVP Info.

Zbigniew Ziobro przyznał również, że jedną z hipotez, jaką przy sprawie Magdaleny Żuk będą badać polscy śledczy, jest handel ludźmi.

Handel ludźmi jest jedną z wersji śledztwa - zapewnił Ziobro.

Już dziś ma się odbyć spotkanie specjalnego zespołu śledczego, który będzie analizował wszystkie wątki w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. TVN24 donosi, że w zespole powołanym przez Bogdana Święczkowskiego znaleźli się m.in. funkcjonariusze CBA, CBŚP.

Będą rozmawiać na temat tego, co udało się do tej pory zgromadzić w sprawie śmierci Magdaleny Żuk w Polsce: we Wrocławiu, Bogatyni i Zgorzelcu, czyli miejscach, w których mieszkała, i w Katowicach, skąd wyleciała na wycieczkę. Będą rozmawiać również na temat tego, co działo się w Egipcie- informowała dziennikarka TVN24. Około 30 osób w tej sprawie zostało już przesłuchanych. Śledczy będą też przeglądać zapisy monitoringu z Polski. Prokurator, który był w Egipcie będzie opowiadał, jak wyglądała sekcja zwłok i jakie są te wstępne wyniki.

Przypominamy, że śledztwo prowadzone jest w kierunku zabójstwa.

Polscy śledczy badają przyczyny śmierci Magdaleny Żuk.

Śmierć Polki wstrząsnęła całą Polską.

